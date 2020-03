Schiphol zorgt voor meer afstand tussen reizigers

Schiphol neemt verschillende maatregelen om social distancing te bevorderen en reizigers hiervan bewust te maken. Zo creëert de luchthaven extra ruimte voor wachtrijen en krijgt elke vlucht een aparte bagageband.

Tape

Bij ticketbalies, incheckbalies, transferbalies en aankomstposten is met tape of banklining aangegeven wat anderhalve meter is, zodat reizigers hier rekening mee kunnen houden. Ook wordt via het omroepsysteem in de terminal, met boodschappen op schermen en via social media opgeroepen om gepaste afstand te houden van elkaar en van het luchthavenpersoneel.

Bagageband

Verder krijgt elke vlucht een aparte bagageband zodat reizigers verspreid worden over de ruimte. Ook in de bagagehal worden reizigers door de luchthaven opgeroepen om zich aan de regels te houden voor het nemen van afstand van elkaar. “Schiphol is natuurlijk ook afhankelijk van de inzet van reizigers zelf en vraagt hen dan ook met klem om de anderhalve meter afstand te waarborgen”, aldus de luchthaven.

Douane

De Douane houdt intensieve controle op zogeheten honderd procent controlevluchten die op Schiphol aankomen, bijvoorbeeld uit het Caribisch gebied. Voor deze vluchten maakt de Douane gebruik van speciale faciliteiten in de bagagekelder- en hal. Deze faciliteiten waren alleen beschikbaar bij bagageband 22. Deze processen worden na vandaag verspreid zodat ook de bagage van deze vluchten op aparte banden aankomt.