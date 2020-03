Veel TUI-passagiers weer thuis

In een update meldt TUI keihard te werken om alle klanten thuis te krijgen. Bij veel is dit al gelukt, maar nog niet iedereen is terug.

Repatriëring

De vakantievluchten zijn vanaf vandaag geheel gestopt. Dit blijft zo tot 30 april. Morgen komen wel nog twee repatriëringsvluchten aan; één vanuit Paramaribo en één uit Curacao en Bonaire.

30.000 passagiers

TUI had zo’n 30.000 preizigers in 60 landen verspreid over de wereld zitten. Bijna alle pakketreizigers zijn terug, veelal met repatriëringsvluchten. Een woordvoerder zegt: “Maar nog niet iedereen is terug in Nederland. Er zijn nog enkele zorgwekkende situaties van mensen die ter plaatse in quarantaine gehouden worden. Ook zijn er nog behoorlijk wat Seat Only passagiers die nog op een bestemming zijn.” Op verre bestemmingen zijn nog ongeveer 400 mensen gestrand.

Speciaal team

De woordvoerder: “Een speciaal team is druk bezig om hen terug te krijgen uit plaatsen als Denpasar, Bangkok, Cartagena en Colombo. Ook dat is racen tegen de klok, want lijndienstmaatschappijen stoppen met vliegen of laten routes uitvallen.”

Voor de andere passagiers worden maatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars samen met Buitenlandse Zaken om iedereen terug te krijgen.