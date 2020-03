Vastzitten in het buitenland | Column Goof

Precies vandaag krijg ik van alle kanten berichten: vrienden die vastzitten in Zuid-Afrika, Amerika en Nieuw-Zeeland. Engeland zelfs!

Er wordt – werd – veel gereisd. Ik ken maar liefst drie stellen die deze winter in Nieuw-Zeeland waren. Onder meer voor familiebezoek. Vroeger spaarden mensen hun halve leven om hun geëmigreerde zus in Canada te kunnen bezoeken.

Dat dat nu veel vaker kan, is pure winst.

Anderzijds zag ik een paar weken geleden in een internetwinkel een wereldkaart, die je boven je zitbank kunt hangen. Een soort kraskaart, waarmee je kunt aangeven waar je allemaal geweest bent op de wereld. Vond het enigszins obsceen. Over honderd jaar gaan ze zeggen: kijk eens wat ze destijds deden, maar met die Jumbojets rond de wereld razen. En kijk eens wat er allemaal van kwam.

Over honderd jaar. Misschien zelfs al eerder.

Goof Bakker

Additional facts

Een proeflezer meldt: “Het is juist heel mooi om al die verschillende landen en culturen te zien en te vergelijken. Dat is alleen maar goed. Wat jij doet: één of twee plekken wat beter leren kennen, inclusief de mensen en de taal, is een andere manier. Per saldo vlieg je trouwens even veel.” Interessante discussie voor de komende kerstdagen, mensen!

Een proeflezer reageert: “Oei, Goof niet zo lang geleden beweerde je in een column dat meer (inter)continentaal vliegen leidt tot minder oorlogen. Dat lijkt ook te kloppen, als je de terugloop van het aantal gewapende conflicten wereldwijd beschouwt. En nu dit. Wat is waar?” Antwoord: de menselijke maat. In drie weken vijf landen en zeven national parks afrennen, zal geen positief effect hebben in dit opzicht. Met mate en rust, goed voorbereid rondkijken op een andere plek op aarde wel. Is mijn vijf cent.

De luchtvaart heeft wel een zware verantwoordelijkheid bij de verspreiding van narigheid. Ik heb wel eens begrepen dat de razendsnelle opmars van AIDS te maken had met één Canadese purser, die veel wisselende contacten had op allerlei plekken op aarde.