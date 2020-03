Helikopter jaagt quarantaine-brekers van strand | Video

De Braziliaanse politie zet een helikopter in om strandgangers weg te jagen die de quarantainevoorschriften schenden. Op een video die door lokale media is gedeeld, is te zien hoe de helikopter een zandstorm creëert om de mensen weg te krijgen.

Overdreven

Die video is gemaakt in Florianopolis in de staat Santa Catarina. Hoewel er geen lockdown geldt in Brazilië, heeft Santa Catarina zichzelf wel in quarantaine gesteld. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei deze week dat het coronavirus wel meevalt en overdreven is door de media en politici.

Politie

De politie van Santa Catarina meldt dat er de komende week nog meer vluchten zullen plaatsvinden om strandgangers weg te jagen. De maatregel is genomen om mensen ervan bewust te maken dat de staat in quarantaine is vanwege het coronavirus en het bevel is om thuis te blijven.