Twee meter is beter | Column Goof

Het was gisteren dat ik op de Rubrider het gebruikelijke rondje over vliegveld Teuge draaide. Keurig met een geel high-vis hesje aan. It’s the law.

Corona is voelbaar, maar totale rust heerst er niet. Een merkwaardige GROB Turboprop komt medische virus-tests ophalen. Die worden hier om de hoek in Apeldoorn gemaakt, bij Biozek. Een nobele missie. De choppers van de pijplijn-controle vliegen ook. Blijft ook nodig.

De PH-CBN van EHHV komt aanwaggelen, met zijn typisch-sympathieke Cessna-geschommel. Grote bladveren, u weet wel. “De vlieger maakt zijn solo-overland”, vertelt havenmeester Dennis, geleund uit het raampje van de toren. “Dat kan nu prima, in z’n eentje.”

De zon begint te zakken, en ik stap binnen bij Special Air Services. Eigenaar Gert-Jan en ik drinken keurig op twee meter van mekaar een biertje. De ondernemer maakt zich zorgen. Het lesbedrijf ligt vrijwel stil, en de rondvluchten ook.

We brainstormen wat. Ideeën helpen altijd om weer goeie moed te krijgen. En het werkt!

In Amerika doen ze momenteel veel aan luchtschrijven zegt Gert-Jan: WASH YOUR HANDS. Die hemelse boodschap komt dan prompt terug op alle social media.

Zou je hier met reclameslepen ook nog wat omzet kunnen maken? We bedenken een paar teksten. HAMSTEREN IS ASO. Of misschien: TWEE METER IS BETER. En dan erachter: ‘GROETEN VAN MARK’. Voor een boterzacht prijsje natuurlijk. Alleen de kosten van het toestel. Dat doe je voor de goeie zaak.

Opeens realiseren we ons dat de mensen zo veel mogelijk binnen moet blijven. Luchtreclame is nu niet echt het ideale medium.

“Of toch wel, maar dan alleen boven drukke stranden!”, bedenkt Gert-Jan.

Da’s een goeie. Dan word je in elk geval gezien door de mensen die niet willen luisteren.

Goof Bakker

[email protected]

Additional facts

Gaan we deze ellende elke drie jaar herhalen? Elke keer als iemand in Tsjaad een stuk uit een kameel snijdt? Of in China een vleermuis op de barbecue gooit? Of als er zich spontaan een gemeen virus ontwikkelt bij één van de 25 miljoen varkens die we hier te lande schijnen te moeten houden? Ik begrijp best dat het nieuws momenteel voornamelijk moet gaan over bestrijding. Maar waarom horen we helemaal niks over preventie? Ik vrees toch dat het dagelijkse stukje vlees belangrijker is dan het overleven van de mensheid, en al zijn instituties. Liever dood dan nooit meer karbonade.

Proeflezer Bert Zegger suggereert dat een reclamesleep boven de Haagse markt misschien wel effectief zou zijn. Ik zeg: veel van de bezoekers kunnen geen Nederlands (lezen)! Maar misschien kan hiervoor een speciaal doek gemaakt worden met symbooltjes. We denken door!