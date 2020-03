‘Tokyo’ voert zondag KLMs laatste 747-vlucht uit

Zondag is de laatste vlucht van een passagiersversie van de Boeing 747 voor KLM. Het toestel ‘City of Tokyo’ zal de vlucht uitvoeren. Die dag worden er nog twee andere KLM 747’s voor het laatst met passagiers op Schiphol ontvangen.

Drie

De vlucht naar Mexico City vertrekt zaterdag rond half drie vanaf Schiphol. Die dag vertrekken ook nog 747’s naar Paramaribo en Willemstad. Dat zijn respectievelijk een combi en een full-pax. De PH-BFL zal de laatste vertrekkende 747 zijn; althans, met passagiers aan boord. Deze staat op de rol voor vertrek om half vier.

‘Tokyo’

Zondag komen de drie jumbo’s weer aan op Schiphol. De eerste twee in de ochtend om 08:15 uur en 09:05 uur. De City of Tokyo met registratie PH-BFT komt als laatste aan, zo bevestigt een KLM-woordvoerder tegenover Up in the Sky. De geplande landingstijd is om 15:20 uur.

Over en uit

Daarna is het over en uit voor het iconische toestel. Wegens de Coronacrisis heeft KLM besloten alle B747-passagierstoestellen vervroegd uit te faseren. De laatste planning was dat aan het eind van het zomerseizoen van 2021 de laatste vlucht werd uitgevoerd.

Vracht

Overigens blijven KLM en Martinair wel met de vrachtvariant van de 747 vliegen.