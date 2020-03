Twee keer zoveel vrachtvliegtuigen op Schiphol; veelal medische lading

Schiphol verwelkomt momenteel twee keer zoveel full freighters dan normaal. Het zijn vooral veel medische hulpmiddelen die extra binnenkomen.

Dubbele

“Het aantal full freighters is op dit moment ongeveer het dubbele van normaal deze tijd van het jaar”, zegt Maarten van As tegen Up in the Sky. “Tussen de 60 tot 70 (bewegingen, red.) per dag, zowel vertrekkend als aankomend.” Van As is managing director van ACN; de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland.

Medisch

Van As ziet relatief veel medische hulpmiddelen zoals mondkapjes binnenkomen. De vraag naar vracht is toegenomen door de Coronacrisis. Omdat er amper nog passagierstoestellen vliegen, kan er ook weinig vracht mee in de belly’s daarvan. Zodoende neemt de vraag naar full freighters toe.

Druk

Het is alle zeilen bijzetten voor de branche. “Het is druk, maar we doen er met z’n allen alles aan om de keten draaiend te houden”, aldus Van As. “We hanteren altijd het adagium: keep the goods moving.” Om dit te bewerkstelligen is er veel afstemming tussen de verschillende partijen van onder andere maatschappijen, afhandelen en expediteurs. “Dit is om te voorkomen dat dingen vastlopen. Er wordt steeds vooruit gekeken; of er problemen te verwachten zijn.”

Slots

De slotcoördinator helpt ook een handje. Door het schrappen van vele passagiersvluchten zijn er veel slots vrijgekomen. Door een tijdelijk regime kunnen de slots direct worden gebruikt door de extra vrachtvliegtuigen. Als de slotcoordinator niet had ingegrepen, hadden de vrijgekomen slots pas weken later gebruikt kunnen worden.

Belangrijk

“Erg belangrijk”, volgens de managing director. “Een goed besluit dat de slotcoordinator gelukkig net op tijd (16 maart, red.) nam.” Het regime geldt vooralsnog tot 6 juni. Op deze manier kan alle benodigde (medische) vracht naar Nederland vervoerd worden.

Economie

Van As denkt dat het belangrijk is dat er veel vracht naar Schiphol wordt gevlogen. “we houden daarmee het netwerk goed op orde. En dat is weer heel belangrijk voor onze economie. Voor nu, maar ook voor de toekomst.”