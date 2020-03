KLM-747 vervoert half miljoen mondkapjes naar Nederland – Foto’s

Het was één van de allerlaatste vluchten van de 747 combi; en tegelijk een essentiële vlucht: KLM haalde een half miljoen mondkapjes op uit China. Het was niet de eerste vlucht met medische hulpmiddelen.

Belangrijke week

Het is een belangrijke week voor de 747-combi City of Tokyo. Woensdag werden de medische hulpmiddelen nog vervoerd naar Schiphol. En aanstaande zondag is het de laatste passagiers-747 van KLM die een commerciële vlucht uitvoert. Tussendoor is het toestel nog twee keer heen en weer naar Toronto gevlogen. De 747 werd jarenlang niet voor niks het werkpaard van de vloot genoemd.

Half miljoen

Aan boord was 27 ton medische hulpmiddelen, waaronder dus de half miljoen mondkapjes. In de cockpit was een volledig vrouwelijke crew aan het werk. Omdat er minder vluchten worden uitgevoerd kon dit een keer zo gepland worden. Er werden geen passagiers vervoerd, toch waren er op het main-deck drie cabine crewleden. Dit is vanwege de (brand) veiligheid van de cargo. Tenslotte was er ook nog een loadmaster mee.

Samenwerking

Een woordvoerder van KLM zegt tegen Up dat de maatschappij nauw samenwerkt met de Chinese partners aan de ene kant en het Erasmus MC en de Nederlandse overheid aan de andere kant. KLM kan door de goede contacten aan weerszijden hulpmiddelen leveren die in de Nederlandse ziekenhuizen zo nodig zijn.

De crew

Drie

“In totaal zijn er alleen al deze week 850 duizend mondkapjes naar Nederland vervoerd door KLM”, aldus de woordvoerder. Dat ging in drie vrachtvluchten. Aan boord is naast de hulpmiddelen ook ‘gewone’ vracht.

Chinese partners

Vorige week kwamen die Chinese partners ook al medische goederen leveren. In totaal werden er onder andere 150 duizend mondkapjes en 100 duizend handschoenen naar Nederland gevlogen. Dat gebeurde in drie vluchten; één vlucht door elke partner, Xiamen, China Southern en China Eastern.

“Dankbaar”

KLM-topman Pieter Elbers zei daar eerder al over: “We zijn heel blij met en dankbaar voor deze hulp van onze Chinese partner airlines. Dit onderstreept onze vriendschap en het belang van een jarenlange waardevolle en intensieve samenwerking juist in moeilijke tijdens zoals nu. Het laat ook zien hoe nauw China, Nederland en KLM met elkaar verbonden zijn. Ik voel me trots dat we dit samen kunnen doen en hiermee naast KLM ook nog Nederlandse ziekenhuizen kunnen helpen.”

Xiamen Air vlucht met mondkapjes. Tweede van links: Pieter Elbers. ©KLM

Sint Maarten

Het is zeker niet het enige dat KLM doet. Eén van China’s grootste banken doneerde ook 20 duizend mondkapjes. “Dit werd mede mogelijk gemaakt door KLM”, zegt de woordvoerder. En de maatschappij vloog achtduizend mondkapjes naar Sint Maarten. Vervolgens nam het gestrande passagiers mee terug.

Alle foto’s behalve de laatste zijn gemaakt door de 747-crew.