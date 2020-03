Stikstofberekeningen Lelystad Airport onjuist; luchthaven vraagt natuurvergunning aan

De stikstofberekeningen van de overheid voor Lelystad Airport zijn onjuist. De neerslag van stikstof is hoger dan geschat. Dat blijkt uit onderzoek door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vergunning

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat deden de Commissie mer en het RIVM nader onderzoek naar de eerdere stikstofberekeningen. In die berekeningen werd er onterecht vanuit gegaan dat de stikstofuitstoot door de warmte van de vliegtuigmotoren zou opstijgen. Nu de stikstofneerslag hoger is dan verwacht, moet Lelystad Airport een natuurvergunning aanvragen. “Lelystad Airport is begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunning”, zegt Hanne Buis, directeur van de luchthaven.

Besluitvorming

Tevens maakte de minister bekend dat de opening van Lelystad Airport met één jaar wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. “De besluitvorming die nodig is voor openstelling van Lelystad Airport zal voortvarend worden voortgezet. Er wordt ingezet op opening in november 2021. Op dat moment hoeven de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport ook geen gebruik meer te maken van de laagvliegroutes omdat er hoger kan worden gevlogen”, schrijft de minister in een Kamerbrief.

Perspectief

Buis ziet het liefst dat de besluitvorming zo snel mogelijk wordt afgerond. “Er is in de afgelopen jaren keihard gewerkt om de luchthaven gereed te krijgen voor openstelling. Dat is gelukt, mede dankzij de goede samenwerking met alle partners én de regio. De coronacrisis en de grote economische onzekerheid zijn natuurlijk voor veel mensen de grootste zorg. Het is van het grootste belang dat de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer nu zo snel mogelijk wordt afgerond. Daarmee wordt perspectief aan de luchtvaart en aan de regio gegeven”, aldus Buis.

Greenpeace

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu en Greenpeace hopen dat Lelystad Airport helemaal niet doorgaat. In een gezamenlijke reactie zegt het drietal dat er een streep door Lelystad Airport moet. “Het is nu glashelder dat het vliegveld gewoon een natuurvergunning nodig heeft. Laat uitstel ditmaal afstel zijn. Een extra vliegveld openen middenin de klimaatcrisis is gekkenwerk. We hoeven niet tot 2021 te wachten om die knoop door te hakken.”