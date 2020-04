Beveiligers Schiphol willen stop op vluchten uit New York

Bij beveiligers op Schiphol heerst grote onbegrip over het doorgaan van vluchten vanuit New York. “New York is op dit moment een besmettingshaard, een risicogebied. Passagiers hebben urenlang bij elkaar in het vliegtuig gezeten. Bij aankomst is er geen medische check en ze gaan meteen langs de beveiliging. De beveiligers maken zich grote zorgen over deze situatie”, aldus Erik Maas, onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

Landingsverbod

Ook de vakbond voor cabinepersoneel vindt dat vluchten uit New York moeten worden geweerd. VNC en CNV willen zo snel mogelijk een landingsverbod. “Het is op dit moment, zeker gezien de kritieke fase van onze gezondheidszorg, totaal onverantwoord om nu door te gaan met passagiersvluchten uit New York”, zegt Maas.

Maatregelen

Op verzoek van de CNV zijn er al diverse maatregelen genomen in de afgelopen weken. Zo is er meer afstand tussen de beveiligers onderling en zijn er schermen geplaatst en strepen op de grond gezet. Ook is er meer afstand gecreëerd tussen de wachtrijen en de bagagebakken worden beter schoongemaakt. “Er gebeurt veel en dat is goed. Maar de passagiersvluchten vanuit New York ondermijnen deze veiligheidsmaatregelen. We moeten er alles aan doen om het virus buiten de deur te houden.”