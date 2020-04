Deze coronamaatregelen neemt KLM aan boord

“Vliegen tijdens de coronacrisis betekent voor luchtvaartmaatschappijen dat zij moeten opereren onder uitzonderlijke omstandigheden”, zegt KLM. “De huidige situatie vraagt om een reeks van maatregelen die KLM uitvoert om haar operatie voor passagiers en bemanning zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.” De maatschappij benoemt enkele van de belangrijkste maatregelen die worden doorgevoerd bij de vluchtoperaties. “In lijn met informatie en instructies van de WHO, het RIVM en GGD en eigen veiligheids- en gezondheidsdiensten”, aldus KLM.

1,5 meter

De algemene richtlijn is om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Als de bezetting van het toestel laag is, dan wordt er zoveel mogelijk ruimte rondom de passagier gecreëerd door stoelen leeg te houden. Dat komt nu vaker voor, maar op sommige repatriëringsvluchten kan het voorkomen dat dat niet mogelijk is. “Het terugbrengen van zoveel mogelijk Nederlanders naar huis heeft dan de hoogste prioriteit”, zegt de maatschappij.

Aan boord

De contactmomenten tussen crew en passagiers zijn geminimaliseerd. Het aanbod van de catering is daarom vereenvoudigd. De bemanning draagt aan boord mondkapjes en beschermende handschoenen. Ook zijn er extra hygiënemaatregelen aan boord, zoals extra handdesinfectiemiddel en er wordt één toilet exclusief voor de bemanning vrijgehouden. De vliegtuigen van de maatschappij worden extra schoongemaakt. De lucht aan boord is droger en wordt in een hoog tempo ververst en langs filters gehaald om schadelijke deeltjes en virussen weg te halen.

Boarden

Voor en na het boarden zijn er ook extra maatregelen geïmplementeerd. Er wordt bijvoorbeeld extra gecommuniceerd over de 1,5 meter maatregel bij de check in, de gates en de service- en transferdesks. Voor een aantal diensten kunnen reizigers alleen nog met een pinpas of creditcard betalen. Ook zijn er aangepaste boarding processen ingesteld, zoals het in kleinere groepen in- of uitstappen. Ook worden er extra screenings van passagiers uitgevoerd.

Temperatuur

Verschillende landen hebben extra maatregelen opgelegd aan maatschappijen. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een gezondheidscheck van alle passagiers voordat zij aan boord gaan. Voor vluchten die vertrekken vanaf Amsterdam naar Canada, Singapore en Zuid-Korea worden passagiers fysiek geobserveerd. Passagiers die vliegen op de laatste twee bestemmingen krijgen aanvullend een temperatuurcheck. Dit gebeurt op Schiphol door grondpersoneel van KLM in samenwerking met medewerkers van KLM Health Services en Airport Medical Services. KLM is aan het onderzoeken of de temperatuurcheck kan worden uitgebreid naar meer bestemmingen, zowel op Schiphol als op de buitenstations.