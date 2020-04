Doek valt voor iconische Airbus A310 in het westen

Air Transat heeft deze week haar laatste A310 met pensioen gestuurd. De Canadese maatschappij was een van de laatste bedrijven om nog passagiers met het toestel te vervoeren. In totaal zijn er nog zo’n 20 A310’s in commerciële dienst, voor zowel vracht- als passagiersvervoer. In Nederland hebben KLM, Martinair en Transavia met de A310 gevlogen.

Pensioen

Nu Air Transat niet meer met de A310 vliegt is er geen enkele westerse maatschappij meer die het toestel in dienst heeft. Het toestel is nog in gebruik voor passagiersvervoer bij Mahan Air, Iran Air en Taban Air uit Iran, Ariana Afghan Airlines uit Afghanistan en Yemenia uit Yemen. Het toestel is in het westen nog wel veel te zien in overheidsdienst. Onder andere Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben het toestel nog in militaire dienst.

Uitfasering

Air Transat heeft besloten haar A310’s te vervangen met A321LR’s, een toestel dat ongeveer evenveel passagiers mee kan nemen. Door het relatief hoge brandstofverbruik en de oplopende onderhoudskosten hebben de meeste maatschappijen de A310 gepensioneerd. Van de 255 geproduceerde toestellen zijn er nog maar een handjevol over.

Laatste

De Airbus A310 was het tweede model dat Airbus ontwikkelde. Het toestel was gebaseerd op de grotere A300, die in de jaren ‘70 op de markt verscheen. De Airbus A310 was de laatste Airbus die werd geproduceerd met een traditionele stuurknuppel. Na de A310 produceerde Airbus enkel toestellen die bestuurd werden met een sidestick.

A310

Toen de A310 begin jaren ‘80 op de markt kwam bood het maatschappijen een alternatief voor de Boeing 767-200ER. De A310 kon 220-240 personen vervoeren en afstanden van meer dan 9500 kilometer overbruggen. Het toestel was een van de eerste tweemotorige vliegtuigen om goedgekeurd te worden om de Atlantische oceaan over te vliegen. Hierdoor konden maatschappijen lange routes bedienen die met grotere toestellen niet rendabel zouden zijn.

Maastricht

Wie graag een A310 met eigen ogen wil zien heeft op Maastricht Aachen Airport nog een kans. Royal Jordanian vliegt regelmatig maar haar enkele Airbus A310 vrachtvliegtuig naar de Limburgse luchthaven. Turkisch Airlines zette tot voor kort ook haar Airbus A310 in op vrachtvluchten naar Maastricht. De laatste tijd zet Turkish echter enkel A330’s in richting Maastricht.