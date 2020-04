Koopt allen een Boeing 737MAX! | Column Goof

Door wat ouwe mails heen klikkend kom ik opeens een stukje tegen dat ik acht jaar geleden schreef. Om precies te zijn in september 2012. Interessant om eens terug te lezen, vond ik. Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom.

Boeing heeft een mevrouw naar Nederland gestuurd. Wyse is haar naam. En die naam doet ze eer aan. Slim. Eloquent. Elegant. Heel zorgvuldig bouwt ze een betoog op. Daaruit blijkt dat je wel zowat gek moet zijn om een Airbus 320 NEO te kopen, als je ook een Boeing 737 MAX kunt krijgen.

We zitten met z’n zevenen in een zaaltje achter het Pulitzer-Hotel. Een onberispelijk geklede meneer, ook van Boeing, doet de powerpoint. Vlekkeloos. Amerikanen kunnen dat. Bij ons Europeanen loopt altijd eerst de software drie keer vast, en krijg je de Windows Desktop te zien, met een onbegrijpelijke mededeling. En daarna gaat de beamer stuk.

Hier niet. En de powerpoint zelf zit ook goed in mekaar. Het slimmigheidje zit ‘m in de woorden optimized fan diameter. Want hoewel de Boeing-ingenieurs druk bezig zijn om het onderstel en het neuswiel van de aloude zeven-drie een pietsie te verlengen, zal het niet lukken om de diameter van de primaire fan blades even groot te laten wezen als die van de concurrent, de Airbus 320 NEO. Die kan met z’n wat langere poten een iets grotere primary fan krijgen. Daarmee krijgt de Europeaan iets meer bypass. En daarmee meer efficiency, uit z’n verder identieke LEAP-motoren. Ja, het gaat om centimeters!

“Maar…een grotere fan betekent ook meer weerstand!” meldt mevrouw Wyse triomfantelijk. Elk voordeel heeft z’n nadeel, dat weten we ook in Nederland. “En daar komt nog bij dat de MAX lichter is, en dus zuiniger dan de concurrentie. En betrouwbaarder. Wel 99,7 versus 99,4. En de MAX kan twaalf stoelen meer herbergen dan de NEO. Dat zijn nou net de stoelen waar je als airline het meest op verdient”, zegt mevrouw Wyse. De eerste tweehonderd stoelen dekken alleen maar de overhead. Die opbrengst van die twaalf stoelen kun je als airline volledig in je zak steken!”.

Ze heeft wel véél uit te leggen, mevrouw Wyse. “Waarom niet een heel nieuw platform?”, vraagt een collega van de Elsevier. “Daarvoor ontbreekt de tijd”, zegt mevrouw Wyse. “De markt vraag om zuinigheid en efficiency. Liefst morgen nog. Met de MAX kunnen we die volgend jaar al bieden.”

“En waarom niet meer nieuwe technologie van het 787-platform?”, vraag ik. “Elektrische neuswielbesturing en elektrische de-icing?” “Ach, de klant wil niet al te veel verandering!”, lacht mevrouw Wyse. “Die is al heel tevreden met het platform zoals het is. Zuinigheid willen ze wel. Dat is het voornaamste selling point. Daar gaan de nieuwe LEAP-motoren voor zorgen, de nieuwe winglets en de nieuwe, meer gestroomlijnde tail cone. Maar voor de rest wil de klant niet al te veel wijzigen aan een winnend concept. En lekker voordelig in de aanschaf willen we ook blijven.”

Voordelig, zuinig, mooi, betrouwbaar. Vliegtuigen van 80 miljoen euro verkopen is een vak apart.

Maar ach, aan de andere kant is het niet zo héél veel anders dan wat u elke zaterdagmiddag kunt horen in de autoshowroom bij u om de hoek.

