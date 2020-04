Avolon wil 75 bestelde 737 MAX-toestellen niet meer

Vliegtuigleasebedrijf Avolon heeft een bestelling van 75 Boeing 737 MAX-toestellen ter waarde van 8 miljard dollar geannuleerd.

Bestelling

In 2017 bestelde Avolon, een van de grootste vliegtuigleasebedrijven, 75 Boeing 737 MAX-toestellen. De waarde van deze overeenkomst was 8 miljard dollar. De vliegtuigen zouden in 2023 geleverd worden. Het Ierse bedrijf zegt de bestelling nu te annuleren vanwege de coronacrisis. Boeing heeft de annulering inmiddels bevestigd en geeft aan dat Avolon nog 55 toestellen in bestelling heeft. Vrijdag kondigde het leasebedrijf aan eveneens de bestelling van vier A330neo’s in te trekken en de levering van 25 kleinere toestellen uit te stellen naar 2024 of later.

Coronacrisis

Volgens bronnen van Reuters zou de annulering volgen op een lange periode van onderhandelingen over compensatie voor de MAX’en die al in bezit van Avolon zijn. Sinds de twee beruchte crashes van de MAX staan wereldwijd alle toestellen van het type aan de grond. De uitbraak van het coronavirus zorgt voor verdere financiële moeilijkheden in de luchtvaartsector, wat de situatie voor Boeing en zijn klanten nog eens verergert.