KLM voor het eerst in 20 jaar uit Sydney terug naar Amsterdam

De eerste KLM-vlucht naar Australië in twintig jaar tijd is weer op haar terugweg naar Nederland. Deze week vliegt KLM twee keer heen en weer tussen Amsterdam en Sydney.

Sydney

Voor de eerste keer in twintig jaar vliegt KLM deze week tussen Amsterdam en Sydney. De maatschappij heeft in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een luchtbrug naar Australië geopend. Op die manier kunnen gestrande reizigers terugkeren naar Nederland. Donderdagavond vertrok de eerste van de in totaal twee KLM-vluchten naar Sydney. Inmiddels is het toestel onderweg terug naar Nederland:

De KLM-vlucht is weer onderweg naar Amsterdam

© Flightradar24

Bijzondere 50 jaar geschiedenis

Het was al voor de Tweede Wereldoorlog de wens van KLM om directe vluchten naar het Australische continent uit te voeren, maar het duurde nog even voordat het zover was. Met de Londen-Melbournerace in 1934 liet de luchtvaartmaatschappij al zien dat ze in staat was zo’n lange afstand veilig af te leggen. Maar landingsrechten kwamen er niet.

Drieënhalve dag vliegen

Op 7 december 1950 was het dan eindelijk zover en voerde KLM voor het eerst een passagiersvlucht uit naar Sydney. “Gelukkig kunnen we dat nu sneller dan toen. We doen er nu iets meer dan 23 uur over. Toen duurde het drie en een halve dag om er te komen”, licht Rene de Groot, COO van KLM, toe. 50 jaar lang vloog Nederlands blauwe zwaan heen en weer naar Sydney, totdat de samenwerking met het huidige Malaysia Airlines werd uitgebreid. KLM breidde het aantal vluchten naar Kuala Lumpur uit. Eenmaal daar kon men overstappen op vluchten naar diverse bestemmingen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook voor Rob Flick, captain op de KLM-vlucht, is het een bijzonder moment: voor hem is het 25 jaar geleden dat hij voor het laatst naar Sydney vloog.

© KLM

Bekijk ook de video van de landing in Sydney: