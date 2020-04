Video: Transavia achter de schermen

Vanwege de coronacrisis staan ook bij Transavia veel vliegtuigen aan de grond. Dit betekent echter niet dat er helemaal niets meer gebeurt. Ook als een toestel stilstaat is er genoeg werk te doen. Transavia biedt in een mini-documentaire een kijkje achter de schermen, en laat zien dat de technische dienst hard werkt om de vliegtuigen in topconditie te houden.

© Transavia

Berichtje van Transavia:

“De afgelopen periode veranderde de wereld door het coronavirus. Ook in onze branche merken we de gevolgen iedere dag. Waar we normaal gesproken elke dag duizenden passagiers veilig naar hun bestemming brengen, is het nu stil. Een enkel toestel is in de lucht om gestrande Nederlanders op te halen en thuis te brengen, maar verder staat de vloot aan de grond. Deze situatie is voor iedereen nieuw – ook voor onze collega’s die zorgen dat onze vliegtuigen in topconditie blijven, voor als we wél weer veilig samen op pad kunnen. Benieuwd wat er bij ons achter de schermen gebeurt bij onze technische dienst? Kijk dan nu naar deze aflevering van Behind the Scenes!“