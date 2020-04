Luchtvaart was veiliger in 2019

De luchtvaart was iets veiliger in 2019 dan in het jaar ervoor. Er zijn acht fatale ongelukken gebeurd, tegenover elf in 2018. Er zijn 240 personen overleden in 2019 door een vliegtuigongeluk; een jaar eerder 523 personen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van IATA.

Ongelukken

In totaal waren er 53 ongelukken met commerciële passagiers- en vrachtvliegtuigen, een jaar eerder waren dat er nog 62. Daarmee komt het gemiddeld uit op 1 ongeval per 884.000 vluchten in 2019 tegenover 1 ongeluk bij iedere 733.000 vluchten.

Crisis

“De veiligheid en het welzijn van onze passagiers en bemanning is de hoogste prioriteit van de luchtvaart. De publicatie van het veiligheidsrapport van 2019 herinnert ons eraan dat zelfs als de luchtvaart de zwaarste crisis doormaakt, we ons inzetten om de luchtvaart nog veiliger te maken”, zegt Alexandre de Juniac, CEO van IATA.

Veiliger

Op basis van het overlijdensrisico van 2019 kan een passagier gemiddeld 535 jaar lang elke dag een vlucht nemen voordat hij een incident meemaakt met een dodelijke afloop. “Maar we weten dat één ongeval er één te veel is. Elke dodelijk afloop is een tragedie en het is van vitaal belang dat we de juiste lessen leren om de luchtvaart nog veiliger te maken”, aldus De Juniac.