Help Up de crisis door!

Dit is geen nieuwsbericht, maar een oproep aan al onze trouwe fans! En daarvan hebben we er veel, zo weten we maar al te goed.

Jij als trouwe fan volgt ons, leest ons, soms wel meerdere keren per dag. Je hebt ons op Facebook, Instagram en/of via de gratis nieuwsbrief.

We maken voor jou de nieuwsartikelen. We proberen het laatste nieuws zo snel mogelijk te brengen. We maken eigen reportages, bellen achter nieuws aan om te checken of het wel klopt en hebben zo nu en dan een scoop. Onze stukken worden veel gelezen in de industrie en ver daarbuiten, tot in de Tweede Kamer aan toe.

De meerkoppige redactie regelt dit allemaal voor jou. Het enige dat we ‘terugkrijgen’ is de inkomsten uit de reclames die we je voorschotelen.

Maar toen brak corona uit. Van het ene op het andere moment zagen we onze inkomsten kelderen. Het was al geen vetpot, maar dit is wel heel dramatisch. Het wordt steeds lastiger om nieuws te blijven brengen. Dit terwijl juist nu onafhankelijke luchtvaartjournalistiek erg belangrijk is.

Nu hebben we jou nodig en we roepen je dan ook op onze vriend te worden. Steun ons zodat we al dat moois kunnen blijven bieden.

Vrienden doen iets voor elkaar. Naast bovenstaande geven we onze langetermijnvrienden een website vrij van advertenties. Als je een donatie van 24 euro doet, heb je dat een jaar lang. Voor nog eens 12 euro extra krijg je ook ons boek Schiphol.jpg erbij. Een kleine eenmalige donatie kan natuurlijk ook, en zijn we net zo blij mee!

Kijk op https://www.upinthesky.nl/vriend-shop/ voor de mogelijkheden.

Word jij onze vriend? We hopen het!