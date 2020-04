LVNL komt met app voor dronebestuurders

Luchtverkeersleiding Nederland heeft de app GoDrone gelanceerd, samen met de website godrone.nl. De app is ontwikkeld voor alle dronebestuurders in Nederland en geeft informatie over gebieden waar je veilig met een drone kunt vliegen. Hiermee wil LVNL het toenemende gebruik van drones in het luchtruim veiliger maken.

Vliegen

Bij het openen van de app zie je als dronebestuurder je locatie. Op basis hiervan krijg je een overzicht of je in dat gebied mag vliegen met een drone, en zo ja, tot welke hoogte en met welke beperkingen of uitzonderingen.

Kleurcodes

De app biedt een overzicht van verschillende zones in Nederland. Groene zones zijn natuurgebieden, oranje/gele zones zijn gebieden waar je ander laagvliegend verkeer kunt tegenkomen en rode zones zijn gebieden waar het verboden is om met je drone te vliegen, tenzij je hier schriftelijke toestemming van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) voor hebt.

Obstakels

Per gebied wordt informatie gegeven en worden de regels voor dat gebied toegelicht. Daarnaast is in de app obstakelinformatie te vinden (bijvoorbeeld over elektriciteitsmasten), vliegactiviteiten in de lucht (zoals parachutespringen), geplande of gemelde dronevluchten en weersomstandigheden.

Veiliger

“Met de GoDrone app en webapp zetten we een grote stap in het veiliger vliegen met drones in het luchtruim, waar ook andere gebruikers zoals vliegtuigen en helikopters gebruik van maken,” zegt Michiel van Dorst, CEO van LVNL. “De lancering van deze app is een eerste stap in het toegankelijk maken van het luchtruim voor drones. Ik kijk uit naar de komende periode waarin we de app zullen uitbreiden, met uiteindelijk als doel luchtverkeersleiding aan dronebestuurders te kunnen geven. Met deze ontwikkeling willen we waarde creëren voor de dronesector en Nederland. Veiligheid blijft hierbij altijd topprioriteit.”

App

De app is ontwikkeld in samenwerking met het Britse bedrijf Altitude Angel en is gratis te downloaden via de Apple Store. De Android-versie is binnenkort ook te downloaden. Het is de eerste versie van de app en LVNL zegt de informatie en de mogelijkheden de komende jaren door te ontwikkelen.