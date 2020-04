KLM kan geen afscheid nemen van 747 combi

KLM start in samenwerking met Philips en de Nederlandse overheid een luchtbrug richting Azië. Daarvoor worden twee gepensioneerde 747 combi’s van de parkeerplaats gehaald om nog zes tot acht weken langer door te vliegen.

Luchtbrug

De luchtbrug start op 13 april en moet zorgen voor een continue stroom aan vrachtcapaciteit: 2x per week naar Beijing en 3x per week naar Shanghai. Hiermee komt er ongeveer 250 ton aan extra vrachtcapaciteit per richting per week. De vluchten worden uitgevoerd naast de bestaande diensten van de zogeheten ‘skeleton dienstregelin’, die sinds 29 maart van kracht is met twee keer een vlucht naar Beijing en twee keer naar Shanghai, uitgevoerd met de Boeing 787 en Boeing 777.

Full freighters

De KLM/Martinair Full Freighters blijven ingezet worden op de Noord-Atlantische routes, waar Philips gebruik van zal maken voor een luchtbrug vanuit Amsterdam naar distributiepunten in de VS. De Full Freighters zullen ook op Zuid-Atlantische routes en op Afrika blijven vliegen.

Pensioen

Gezien de huidige negentig procent terugval in vluchten en de verwachting naar de toekomst, had KLM begin maart besloten de resterende 747’s al per april 2020 uit te faseren in plaats van in de zomer van 2021. Voor deze luchtbrug worden er nu twee Boeing 747-combi toestellen opnieuw in gebruik genomen, specifiek voor deze twee routes en deze periode.

Crisistijd

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat KLM juist in deze crisistijd door flexibiliteit, creativiteit en samenwerking met andere partijen waarde kan toevoegen voor de Nederlandse samenleving. Het initiatief van Philips om samen met KLM een oplossing te vinden om vrachtcapaciteit tussen Europa en China vrij te maken voor noodzakelijke medische benodigdheden, sluit hier geheel bij aan. Dat we met professionele en betrokken medewerkers van beide bedrijven dit initiatief zo snel hebben kunnen opzetten, vervult me met trots”, aldus Pieter Elbers, CEO van KLM.

Partners

“Philips en KLM zijn al meer dan honderd jaar belangrijke partners. Het is goed dat we elkaar ook nu weer snel hebben gevonden in tijden van nood om samen deze belangrijke luchtbrug naar China mogelijk te maken. In combinatie met de bestaande luchtbrug naar de VS, kunnen we nu essentiële medische producten en benodigdheden sneller vervoeren tussen de VS, Europa en China, en daarmee zorgverleners sneller helpen bij hun moeilijke taak om het coronavirus te bestrijden”, zegt Frans van Houten, CEO van Philips.