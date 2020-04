KLM ziet helft minder passagiers in maart

KLM zag het aantal passagiers in maart met 54 procent dalen, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De laatste paar dagen van maart had de maatschappij nog slechts vijftien procent capaciteit over. In april startte KLM met nog ongeveer tien procent van de vluchten en Transavia vliegt tot 6 mei niet meer.

Resultaat

Bij een lager vervoer van -49 procent in passagierskilometers en een lagere capaciteit van -32 procent stoelkilometers, daalde de bezettingsgraad met 22 procenpunt in vergelijking met maart 2019.

Bestemmingen

De passagiersafname was met -61,3 procent het meest significant op bestemmingen in Azië en met -57,4 procent op bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. De cargo-benuttingsgraad daalde met 0,2 procentpunt. Dit komt volgens KLM door een combinatie van een capaciteitsdaling van -24,5 procent en een vrachtvervoersdaling van -24,7 procent. De capaciteitsdaling is met name een gevolg van de daling in de belly capaciteit door alle annuleringen van vluchten, aldus de maatschappij.

Impact

“De wereldwijde coronacrisis raakt de KLM-groep keihard. Met 30.000 mensen, 700 vluchten per dag, een prachtig geoliede operatie ten behoeve van onze klanten, hebben we nu in heel korte tijd vrijwel alles – letterlijk – moeten parkeren. De wereldwijde economische impact is enorm en het is onduidelijk wanneer het wereldwijde KLM-netwerk weer terug zal zijn op zijn oorspronkelijke omvang. Het herstel van de markten en daarmee van KLM en Transavia zal in ieder geval veel tijd vergen. Voorlopig opereert KLM daarom vanuit de thuishaven in Nederland met een aangepast routenetwerk. Er worden tal van maatregelen genomen om het bedrijf zo goed mogelijk door deze crisis te navigeren”, aldus Pieter Elbers, CEO van KLM.

Air France-KLM

Air France-KLM verwelkomde in totaal 3,1 miljoen passagiers, wat neerkomt op een daling van 56,9 procent. Het verkeer nam af met 50,6 procent en de load factor daalde met 20.5 procentpunt. De Groep publiceert voorlopig geen maandcijfers meer vanwege de coronacrisis.