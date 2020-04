Ook in General Aviation moet er 1,5 meter afstand zijn

Ook in de General Aviation en aerial work moet er voorlopig anderhalve meter afstand van elkaar worden gehouden, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Maatregel

Uitgezonderd zijn vluchten met de politie- en ambulancehelikopter en search and rescue missies. De maatregel geldt voorlopig tot 28 april. Wel is het toegestaan om met gezinsleden te vliegen met een fysieke afstand van minder dan 1,5 meter, net als bij de algemene maatregelen.

Notam

Het gaat om Notam A0677/20: COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

FROM: 01 APR 2020 16:13 TO: 28 APR 2020 12:00 EST