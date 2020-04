Air France-KLM in gesprek over staatssteun

Air France-KLM is in gesprek met onder meer de Franse en Nederlandse overheden over financiële steun.

Steun

In een persbericht geeft Air France-KLM aan serieuze gesprekken te voeren met overheden en financiële instellingen over financiële steun. Deze steunmaatregelen moeten de liquiditeit van het bedrijf de komende tijd in stand houden. Zo zouden overheden zich garant kunnen stellen voor leningen die het bedrijf aangaat. Verder wordt gekeken naar alle mogelijkheden die de tijdelijke Europese staatssteun-regelgeving te bieden heeft. Het bedrijf geeft aan positief te zijn over het verloop van de gesprekken en lijkt de financiering voor zowel de komende tijd als het herstel na de crisis rond te krijgen. Het bedrijf heeft een buffer van ruim 6 miljard euro, maar deze lijkt in de huidige crisis alsmaar sneller op te raken.

Capaciteit

Vanwege strenge maatregelen die veel landen hebben genomen om het coronavirus tegen te gaan, heeft de groep Air France-KLM haar vluchtactiviteiten drastisch verminderd. In veel landen over de hele wereld gelden reisrestricties of zijn de grenzen gesloten. Momenteel voert het Frans-Nederlandse geheel minder dan 10 procent van het normale aantal vluchten uit. Pieter Elbers, ceo van KLM, zei eerder deze week dat er zeker 170 van de 200 KLM-toestellen permanent aan de grond staan.

Genomen maatregelen

De maatschappijen geven aan sinds het begin van de crisis forse maatregelen te hebben genomen. Zo zijn de kosten voor dit jaar naar verwachting met 500 miljoen euro verminderd. Sommige vliegtuigen zijn met vervroegd pensioen gestuurd. Daarnaast is met betrokkenen, zoals overheden en vliegvelden, onderhandeld over uitstel van betalingen zoals belastingen. Het investeringsprogramma wordt herzien, waardoor dit jaar mogelijk 700 miljoen euro wordt bepaard. Ook doet de Nederlandse tak van het bedrijf een beroep op het NOW-programma, waardoor de Rijksoverheid 90 procent van de salariskosten van het KLM-personeel tijdelijk overneemt. Air France maakt gebruik van een soortgelijke, Franse regeling.

‘Whatever it takes’

Ben Smith, ceo van Air France-KLM, zegt in een reactie dat de luchtvaartsector voor een ongekende crisis staat die voor veel onzekerheid zorgt. Hij geeft aan dat het bedrijf veel maatregelen heeft genomen en zich nu onder meer richt op repatriëringsvluchten en het vervoer van medische hulpmiddelen naar Frankrijk en Nederland. Toch is het duidelijk dat de maatschappijen steun nodig hebben van de Franse en Nederlandse overheden om de crisis te overleven en daarna goed te kunnen herstellen. Eerder deze week zei Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, dat Air France-KLM op veel steun van de Franse regering kan rekenen. De minister is van mening dat de maatschappij flinke staatssteun nodig heeft omdat het bedrijf momenteel miljarden euro’s per maand verliest. Koste wat kost moet de luchtvaartmaatschappij in de lucht gehouden worden.

Ook in andere landen vragen luchtvaartmaatschappijen de overheden om staatssteun. Zo heeft Lufthansa een verzoek om staatssteun ingediend en worden British Airways en easyJet momenteel al door overheidsgeld staande gehouden. In de Verenigde Staten is inmiddels 58 miljard dollar beschikbaar gesteld voor de luchtvaartsector.