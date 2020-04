Gunstige tijden voor fotovluchten; maar aantal is nauwelijks toegenomen

Het lijkt alsof er door het afgenomen vliegverkeer vanwege corona steeds meer fotovluchten zijn. Op Flightradar24 zie je al een tijdje veel vliegtuigen die alleen maar rechte lijnen vliegen. Op social media wordt er veel over gepraat. Maar schijn bedriegt: het aantal foto- en surveyvluchten is nauwelijks hoger dan in dezelfde periode in de afgelopen jaren (en met vergelijkbaar mooi weer), zegt LVNL tegen Up in the Sky.

Rustiger

De rust in de luchtvaart zorg niet voor een significante toename van het aantal fotovluchten, maar zorgt wel voor gunstige omstandigheden. “Ieder jaar zijn er dagen dat er dertig tot vijftig van dergelijke vluchten zijn per dag”, zegt een woordvoerster van Luchtverkeersleiding Nederland. “Maar doordat het nu rustiger is in het luchtruim, kan LVNL wel meer vluchten tegelijkertijd op bepaalde hoogtes en locaties accommoderen, dan bij een normaal verkeersaanbod mogelijk zou zijn.”

Een fotovliegtuig – ©Peter Steehouwer

Langer

Ook Gerben Gort, accountmanager van Kavel10, een bedrijf gespecialiseerd in surveyvluchten, is zich daar bewust van: “Normaal kun je rond het gebied van Schiphol niet langer dan twintig minuten een surveyvlucht uitvoeren, of alleen met speciale toestemming. Maar nu kun je, net als in de rest van Nederland, veel langer vliegen omdat er meer tijd en ruimte is.”

Voorjaarsvluchten

Maar niet alleen de extra ruimte zorgt voor gunstige omstandigheden, ook het mooie weer van de afgelopen dagen speelt hier een grote rol in. 1 februari tot 30 april is de periode waarin Kavel10 voorjaarsvluchten maakt. De bomen zijn dan bijvoorbeeld nog redelijk kaal, waardoor je meer kunt zien. Als de vlucht in opdracht van een gemeente wordt uitgevoerd, dan is dit ook vaak de eis om een goed overzichtsbeeld te hebben. “Na 30 april komt er juist weer meer projectmatig werk aan bod. Dan maken we bijvoorbeeld 3D beelden en is het juist heel mooi als de bomen volgroeid zijn en veel kleur hebben”, vertelt Gort.

Een voorbeeld van het patroon dat een surveyvliegtuig uitvoert – ©Flightradar24

Kleine toename

Ondanks het mooie weer en het rustige luchtruim, is er maar een kleine toename te zien in het aantal vluchten bij Kavel10. “We hebben een aantal opdrachten kunnen overnemen van buitenlandse bedrijven. Het is per bedrijf afhankelijk, maar sommige bedrijven voeren bijvoorbeeld het beleid dat medewerkers ten tijde van corona niet op pad worden gestuurd om naar Nederland te vliegen.”

Internationaal

Normaliter vliegt het bedrijf veel in de Benelux en een beetje in Duitsland. “Maar in het najaar hebben we in Schotland gevlogen en in Engeland hadden we ook een opdracht en we hebben gevlogen langs de Poolse kust”, vervolgt Gort. “Maar momenteel vliegen we veel in Nederland, wat toevallig ook uitkomt door het voorjaar. Wel hebben we nog een aantal vluchten in Duitsland gedaan, maar het is nu toch wel lastiger door corona om heen en weer te vliegen. Alles ligt onder een vergrootglas. Desondanks is het voorjaar ook wel een periode waarin de nadruk op Nederland ligt qua foto’s. Na het voorjaar vliegen we uit over de hele wereld.”

Vliegtuigen

Kavel10 vliegt met twee meetvliegtuigen: de PH-KIO en de PH-KVL. De toestellen zijn uitgerust met een GNSS-IMU systeem, dat ervoor zorgt dat de rotatie en de stand van het vliegtuig worden doorgegeven aan de meetsystemen. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurige metingen uit te voeren vanuit het vliegtuig. Om de beelden te maken zijn de vliegtuigen standaard uitgerust met een Riegl LiDAR en IGI PentaCam systeemcamera.