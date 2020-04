Nederlandse piloot vliegt hartjes boven ziekenhuizen | Foto’s

Dutch Rush Piloot Frank van Houten vloog donderdag langs diverse Nederlandse ziekenhuizen om daar een hartje in de lucht te tekenen. Daarmee wil hij corona patiënten en zorgmedewerkers een hart onder de riem steken.

Positief

“Vanaf grote afstand in de lucht willen we zoveel mogelijk mensen een hartverwarmende boodschap toesturen. Uiteraard moeten veel mensen nu verplicht binnen blijven. Maar ook via social media willen we mensen met dit positieve plaatje even optillen uit de dagelijkse praktijk”, vertelt Van Houten.

Airshows

Normaal vliegt hij in deze periode airshows voor evenementen en festivals met team Dutch Rush Aerobatics. Dat ligt nu allemaal stil. “Maar ik wil mensen blijven inspireren en blij maken met het vliegen. Ik ben bijvoorbeeld ook ambassadeur van ‘Against Cancer’. Dan laten we zieke kinderen en hun ouders een dag genieten van een exclusieve airshow en andere sporten. Daardoor weten we hoe belangrijk het is om juist in tijden van grote onzekerheid, dit soort tekens van liefde, steun en moed uit te stralen.”

Happy

Naast sportvlieger is Van Houten ook captain in de commerciële luchtvaart. Uit de vliegerswereld haalt hij een mooie term tevoorschijn: keep the wing happy. “Het is enorm belangrijk om in deze roerige tijden de goeie spirit erin te houden. Ook al werken we in omstandigheden die nog nooit iemand heeft meegemaakt. Juist in turbulente omstandigheden is het mooi om die gedachte samen vast te houden en daarnaar te handelen”, aldus Van Houten.

©Flightradar24

©Peter Steehouwer

©Peter Steehouwer