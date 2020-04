F-Helix, een innovatieve elektrische helikopter

Wereldwijd zijn er meer dan 200 initiatieven op het gebied van elektrisch vliegen. Zij moeten er voor zorgen dat de lucht schoner wordt en de geluidsoverlast vermindert. Iets wat we nu vooral ervaren door de coronacrisis. Elektrische vliegtuigen voeren de boventoon, maar ook op helikoptergebied wordt gewerkt aan verduurzaming. Zo heeft de Italiaans-Zwitserse startup Ierom (International Electric Rotorcraft Manufacturers) plannen voor een elektrische helikopter zonder traditionele staartrotor. Het gaat om de F-Helix, die in dit artikel centraal staat.

Doorontwikkeling

Ierom is gevestigd in het centrum van Lugano in Ticino, het meest zuidelijke kanton van Zwitserland. Het bedrijf werkt samen met het Italiaanse Vinati en SSR Swiss Safety Research aan een revolutionaire elektrische helikopter. Vinati kocht in 1990 de helikopterfabriek Silvercraft, bekend van de kleine SH-4 helikopter. De F-Helix kan gezien worden als doorontwikkeling van deze SH-4. Samen met het Penn State Vertical Lift Research Center of Excellence (University Park, Pennsylvania) wil men het concept van de nieuwe heli valideren en de prestaties verder verbeteren.

(c) Ierom

Fly-by-Wire

Het relatief eenvoudige ontwerp van de F-Helix zorgt voor een lage aanschafprijs van 280.000 US Dollar en geringe onderhoudskosten. De heli is veel stiller en schoner dan een conventionele helikopter. De aandrijving is elektrisch, waarbij gebruik kan worden gemaakt van waterstof, lithium- of solid state-batterijen. De gepatenteerde power mast boven de rotor is voorzien van vier kleine elektromotoren. Twee elektromotoren (ducted fans) in de kleine staart vervangen de traditionele staartrotor. Besturing geschiedt met behulp van Fly-by-Wire. De F-Helix kan in noodgevallen een autorotatie uitvoeren.

(c) Ierom

Kruisen

De basisversie van de F-Helix kan uitgerust worden met 1-6 zitplaatsen. De revolutionaire helikopter kan voor een veelvoud van taken ingezet worden. De lengte bedraagt 9 meter, dat geldt ook voor de rotor diameter. De heli weegt leeg slechts 295 kilogram. Kruisen kan met ongeveer 130 kilometer per uur op een hoogte van zo’n 4 kilometer. Het vliegbereik is afhankelijk van het type batterij maar ligt tussen de 173 en 650 kilometer.

Bus

Ierom denkt dat de F-Helix goed kan dienen als vliegende ambulance. De kleine wentelwiek biedt dan plaats aan één patiënt. De F-Helix is ook verkrijgbaar in de tweepersoons ‘speed’ versie. Een kleine propeller helemaal achteraan zorgt ervoor dat de kruissnelheid omhoog gaat naar 225 kilometer per uur. Een andere toepassingsmogelijkheid is het vervoeren van externe vracht. De militaire versie heet ‘Parabellum’. Het meest spectaculair is de F-Helix Bus. Het basistype wordt met 4 meter verlengd en voorzien van een tweede rotor, zodat het een beetje lijkt op een mini-Chinook.

(c) Ierom



(c) Ierom