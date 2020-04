Vrijbaan voor luchtvracht tijdens crisistijd – Commentaar

Met tekorten aan medische materialen is luchtvracht in de crisistijd van essentieel belang. Door het wegvallen van passagiersvluchten is er veel minder capaciteit en mogelijkheid om vracht te vervoeren. De overheid geeft vracht terecht vrijbaan en de sector komt met creatieve oplossingen.

Aan banden

Eén van de kenmerken van de Covid-19-crisis is dat vliegverkeer drastisch aan banden is gelegd. Het gaat dan vooral om passagiersvluchten. Dat is een probleem voor de vrachtsector. Van alle cargo wordt namelijk iets minder dan de helft vervoerd in de vrachtruimtes van passagiersvliegtuigen (op Schiphol in 2019). Die capaciteit is nu dus nagenoeg weggevallen.

Niet belemmeren

Dat betekent dat er minder vluchten zijn waarop vracht meekan. Ook is het netwerk ineens een stuk kleiner geworden. Vaak is de enige optie van vrachtvervoer met een full freighter. Die moeten dus niet belemmerd worden in vliegbewegingen. Niet elk land ziet dat in; in een aantal Afrikaanse landen werden alle vluchten, inclusief vrachtvluchten verboden.

Slimmer in Nederland

De Nederlandse overheid is gelukkig slimmer en zorgt ervoor dat de vracht door kan blijven stromen. De slotcoördinator heeft een tijdelijke maatregel ingevoerd zodat er voldoende slots beschikbaar zijn. En de mensen in bijvoorbeeld de afhandeling hebben een ‘vitaal beroep’. Ze kunnen hun kinderen naar school of opvang brengen, zodat zij hun werk kunnen doen en zorgen dat de spullen bij de ziekenhuizen komen.

Luchtbrug

Ook de sector zorgt dat het vrachtvervoer door kan blijven gaan. KLM start samen met Philips een tijdelijke vrachtverbinding naar China. Ze kiezen daarbij voor het woord luchtbrug. Het geeft de urgentie en het belang van vrachtvervoer aan.

©Air Canada

Ombouwen

Er gebeurt meer. Maatschappijen als Qatar Airways en Etihad plannen extra vrachtvluchten naar Amsterdam, soms met passagierstoestellen. Een aantal maatschappijen hebben er video’s over gemaakt. Er worden vrachttoestellen uit de woestijn gehaald en weer ingezet. En Air Canada bouwt drie passagiers-777’s gedeeltelijk om, zodat er meer vracht in kan. Er zouden 9 miljoen mondmaskers per vlucht meekunnen.

Oplossingen

Ook worden oplossingen bedacht om niet zoals Air Canada alle stoelen te hoeven verwijderen. Verschillende bedrijven hebben een cargo seat bag ontwikkeld, onder andere voor de A320. Per drie stoelen kan er zo’n 300 kilo aan goederen veilig vervoerd woorden. EASA heeft het systeem al goedgekeurd.

Seat Cargo Bag van J&C Aero en Colibri Aero

De cargo seat bag van Trip & Co

Hoog nodig

Zo zorgen overheid en vrachtsector dat luchtvracht blijft draaien. Dat is hoog nodig voor de hele zorgsector, waar de toevoer van hulpmiddelen een steeds groter probleem wordt. Luchtvracht is daarin essentieel. Zoals de topman van cargo-belangenvereniging TIACA in een verklaring zei: “Het is jammer dat we een crisis nodig hebben om het belang van luchtvracht aan te tonen. Hij roept op zoveel mogelijk samen te werken. Binnen de sector en met alle stakeholders daarbuiten.

Helden

De helden in deze crisis zijn natuurlijk alle zorgmedewerkers. Zonder luchtvracht, geen beschermingsspullen. En zonder bescherming kunnen de zorgverleners hun werk nagenoeg niet doen.