Nederlandse overheid in gesprek met EU over uitzondering coronavoucher

De overheden van negen Europese landen, waaronder Nederland, zijn in gesprek met de Europese Commissie over het al dan niet toestaan van de coronavoucher. Deze voucher, welke wordt uitgekeerd aan reizigers wiens ticket door corona is geannuleerd, is namelijk tegen de Europese verordening Nr. 261/2004. Dit meldt een woordvoerster van KLM desgevraagd aan Up in the Sky.

Kamerbrief

In een Kamerbrief van eind maart schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen dat vliegmaatschappijen tijdelijk mogen compenseren met een coronavoucher. Normaal gesproken hebben passagiers bij vluchtannulering recht op een alternatieve vlucht of op restitutie van het betaalde ticket en moet dat geld binnen zeven dagen worden teruggestort. “Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan op de luchtvaart (zoals vliegverboden), zijn luchtvaartmaatschappijen momenteel in zeer beperkte mate in staat om alternatieve vluchten aan te bieden”, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Voucher

KLM erkent dat het uitkeren van een voucher in plaats van cash in strijd is met de Europese regelgeving. “Deze handelingswijze is echter niet in lijn met Verordening (EG) Nr. 261/2004”, zegt de maatschappij tegenover Up. “Inmiddels zijn de overheden van 9 Europese landen – waaronder Nederland – in gesprek met de Europese Commissie om toe te staan een beperkte termijn niet te handhaven. KLM voldoet aan alle genoemde voorwaarden om af te zien van handhaving. Dat zijn: a) de vouchers maximaal twaalf maanden geldig zijn, b) passagiers na verloop van de vouchers het ongebruikte deel ervan krijgen uitbetaald en c) het initiatief om tot uitbetaling over te gaan bij de luchtvaartmaatschappij ligt. Luchtvaartmaatschappijen dienen hierover helder te communiceren met hun klanten.”

Cash

Niet in alle landen wordt alleen een voucher uitgekeerd door de maatschappij. In de Verenigde Staten en Israël is het bijvoorbeeld inmiddels wel mogelijk om het geld terug te krijgen. KLM: “Diverse overheden – waaronder de Nederlandse – hebben aangegeven dat een dergelijke aanpak in de huidige context passend is en steunen het uitgeven van vouchers, op voorwaarde dat dergelijke vouchers niet binnen een onredelijk korte periode verlopen en dat de voucher na één jaar kan worden terugbetaald. De overheden van Israël en de Verenigde Staten hebben anders besloten en daar hebben we naar geluisterd. Daar ontvangen klanten van wie wij de vluchten hebben geannuleerd wel een cash refund van hun ticket. In alle andere landen is dat niet het geval.”

Eerlijk

De maatschappij blijft bij het standpunt de voucher een eerlijke oplossing te vinden. De afgelopen weken zijn er talloze vluchten geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Binnen de uitzonderlijke omstandigheden vindt KLM dan ook dat de voucher een redelijk evenwicht vormt tussen ‘de bescherming van de rechten van passagiers en de realiteit waarin alle luchtvaartmaatschappijen nu moeten opereren.’

Rechten

“Ons doel is niet om onze passagiers hun rechten te ontnemen. Wanneer vluchten echter moeten worden geannuleerd vanwege de wereldwijde mondiale sluitingen van de grenzen en beperkingen op het vrije verkeer waardoor passagiers hun vertrekluchthavens niet kunnen bereiken, stelt de uitgifte van deze vouchers ons in staat passagiers meer flexibiliteit en keuze te bieden tijdens een periode van onzekerheid. Bovendien kunnen de vouchers na 12 maanden ook terugbetaald worden als ze niet worden gebruikt. We verwachten dat tegen die tijd de keuze binnen ons vluchtschema weer voldoende is toegenomen”, aldus de woordvoerster.