Nog drie procent over van passagiersaantal Schiphol

In de laatste twee weken van maart is het aantal resterende passagiers op Schiphol verder gedaald van negentig procent naar 97 procent. De luchthaven verwacht dat er de komende weken niet meer dan vijf procent van het normale aantal reizigers gebruik zal maken van de luchthaven. Er wordt ongeveer tien procent van het normale aantal vluchten verwacht.

Bestemmingen

Het aantal vluchten van en naar Schiphol in maart daalde met 36,8 procent tot in totaal 25.155. Het aantal reizigers dat van, naar of via Schiphol reisden is met 56,1 procent afgenomen tot 2,5 miljoen. Het aantal intercontinentale reizigers op Schiphol kromp met 51 procent tot 0,8 miljoen. De afname van het passagiersvolume richting Zuid-Amerika kromp het minst (-34 procent), naar Azië het meest (-63,1 procent). Afrika (-40 procent), het Midden-Oosten (-49 procent) en Noord-Amerika (-55 procent) lieten ook grote dalingen in passagiersvolume zien. Ook het passagiersvolume binnen Europa daalde met 58,4 procent, waarbij Italië de grootste daling liet zien met 84,3 procent.

Cargo

Het aantal vrachtvluchten over de gehele maand maart steeg met 3,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en kwam uit op 1338. De laatste week van maart was er een significante toename van het aantal volledige vrachttoestellen op Schiphol: 25 procent. Ondanks de trend die is ingezet van stijging in het aantal vrachttoestellen in de laatste week, kon dit de afname van vracht in het ruim bij passagierstoestellen over de hele maand maart niet compenseren en is het vervoerde tonnage afgenomen met 16,8 procent.