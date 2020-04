LVNL beperkt geluidshinder nachtvluchten voor bewoners Castricum en Limmen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) komt met een nieuwe procedure waarbij vliegtuigen die in de nacht vanuit het noorden landen op Schiphol, hoger vliegen. Hierdoor moet vooral voor bewoners in Castricum en Limmen de geluidshinder afnemen. In mei 2020 wordt de procedure in het huidige luchtverkeersleidingssysteem opgenomen.

Hoger

Bij nachtelijke landingen op de Polderbaan of de Zwanenburgbaan, gaan vliegtuigen hoger vliegen boven zee. Daardoor vliegen zij ook het eerste deel boven land hoger en met minder motorvermogen.

Noordzee

Vliegtuigen die ‘s nachts landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan vliegen eerst een vaste route naar een navigatiepunt boven de Noordzee, ter hoogte van Castricum, dit punt heet NIRSI. Op dit moment moet een vliegtuig bij NIRSI een hoogte van 1676 meter (5500 ft) hebben. Met de nieuwe procedure wijzigt dit naar een hoogte van minimaal 1676 meter (5500 ft) en maximaal 2133 meter (7000 ft).

Ligging

“De ligging van de route blijft hetzelfde, alleen het hoogteprofiel verandert”, zegt LVNL. “Door het hogere vliegen zijn vliegtuigen nog beter in staat gelijkmatig te dalen naar de landingsbaan en daarbij minder motorvermogen te gebruiken. Gemiddeld gaat het om 7.500 vluchten per jaar naar de Polderbaan en 500 vluchten per jaar naar de Zwanenburgbaan. Als gevolg van het ‘hoger aanvliegen bij NIRSI’, vliegen vliegtuigen straks op een grotere hoogte tussen Castricum en Limmen door, waardoor de geluidshinder afneemt.”

Pandemie

“Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is afgenomen, blijft LVNL zich onverminderd inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en in overleg met bestuurders en bewoners in de omgeving van Schiphol. Met de introductie van de nieuwe procedure voor hoger aanvliegen richting Schiphol vanuit het Noorden, zorgen we voor een afname van het geluid van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen en creëren daarmee waarde voor de mensen in de omgeving van Schiphol”, aldus Michiel van Dorst, CEO van LVNL.