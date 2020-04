Cathay Pacific sluit 3 bases in VS

Cathay Pacific is van plan drie personeelsbases in de Verenigde Staten te sluiten om geld te besparen te midden van de coronacrisis.

Sluiting

Cathay heeft bevestigd dat het ‘de moeilijke beslissing’ heeft moeten maken om drie personeelsbases in de VS te sluiten. Het gaat om de bases in New York, San Francisco en Los Angeles. In totaal worden hierdoor 286 in de VS wonende personeelsleden geraakt. De maatschappij noemt het ‘onmogelijk’ om te voorspellen wanneer de vraag naar vluchten weer toeneemt.

Moeilijke situatie

De sluiting van de bases houdt verband met de moeilijke situatie waarin Cathay verkeert wegens de coronacrisis. De markt voor vliegverkeer staat momenteel vrijwel stil. Eerder werd bekend dat de Hongkongse maatschappij op dit moment slechts 582 passagiers per dag vervoert, waar dat normaal 100.000 passagiers zijn. Met de combinatie Cathay en Cathay Dragon vlogen in heel maart ruim 310.000 passagiers. Dat is 90 procent minder vergeleken met vorig jaar.