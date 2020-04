Een opvolger voor Meiltje? | Column Goof

Directeur Meiltje de Groot van Vliegveld Teuge gaat weg. Ik vond haar goed, maar dat vond zeker niet iedereen.

Ik begreep haar plannen wel. Teuge wordt overeind gehouden door maar liefst vier gemeenten, en die willen het vliegveld op de kaart hebben in een tijd van CO2, climate change en sustainability.

Die gemeenten maken er géén speerpuntbeleid van om de rundlederen sportvliegtuigen van vijf succesvolle lokale ondernemers te faciliteren.

En je kunt er moeite mee hebben: op de kaart staan is wat de politiek wil. Dan blijft de geldkraan open.

Het grasmaaien, de brandstofvoorziening, en het beleid rond de openingstijden en de landingsgelden leed wel eens onder alle PR-werkzaamheden. Dat was duidelijk. En de bemanning van de havendienst was al fors, en is zeker niet kleiner geworden de laatste tien jaar. Velen denken dat dat met inzet van vrijwilligers goedkoper kan.

De nieuwe uitdaging is het Corona-spook. Ik denk dat een vliegveld in deze ongezonde tijden een essentieel deel van de infrastructuur is. Van traumaheli’s tot observatievluchten, alsmede de aanvoer van medische mannen en materialen. Vorige week zijn er nog dozen vol mondkapjes (?) via Teuge vervoerd.

Ik denk dat we op Teuge iemand nodig hebben met een hart voor de general aviation, en liefst ook actief in de GA, en iemand die zeer veel aanwezig is op het vliegveld. Iemand die geregeld met alle ondernemers en gebruikers om de tafel gaat. Dat vergadert ook het lekkerst met de overheid en wispelturige omwonenden.

Maar makkelijk wordt het sowieso niet. Daarom: als een of andere overbodig geworden blazer-bobo uit Amstelveen denkt dat hij er een mooi baantje aan heeft om die boertjes met hun Cessna’s daar bij Deventer te gaan managen, dan wil ik nadrukkelijk waarschuwen voor een hoofdpijnbaan bij uitstek.

Goof Bakker

Additional facts

Kan het commercieel? Sommigen denken van wel. Op Vliegveld Budel opereert een groep ondernemers die een zeer specifiek deel van de commerciële general aviation bedient. Te ingewikkeld om hier uit te leggen, maar dat is geen business-model dat op vliegvelden als Hoogeveen, Texel en Teuge kan worden toegepast.

In het veelgeprezen Duitsland zijn alle groene velden zwaar gesubsidieerd door de deelstaat waarin ze liggen. In GA-dromenland VS gaan elk jaar tientallen commerciële vliegvelden failliet.

In de loop van de jaren heeft zich bij mijn weten precies één ondernemer gemeld voor Teuge, en die wilde precies één euro betalen.

Proeflezer Martin meldt dat ook Seppe tien jaar geleden geprivatiseerd is. Daar is veel onroerend goed verrezen van een grote projectontwikkelaar. Interessante case, misschien een voorbeeld voor Teuge? Wordt daar geld verdiend?

Proeflezer Wim Iding stelt: ‘commercieel’ kan op basis van samenwerkende bedrijven. Een aantal jaren geleden is er een onderzoek geweest dienaangaande. De vliegclub heeft ook geparticipeerd en het is de moeite waard dat onderzoek te actualiseren. De huidige structuur is niet toekomstbestendig en veel voetangels en klemmen zijn bedreigend. Denk aan de anti-actiegroepen. En kwantificeer de grondwaarde van het vliegveld eens in termen van woningbouwwaarde etc. Onderschat ook de invloed van de politiek niet. Het luchthavenbesluit is nog niet genomen en is uiterst belangrijk voor de continuïteit en het op peil houden van het aantal vliegbewegingen. Als dit proces niet op de juiste wijze wordt gemanaged pakken zich donkere wolken boven Teuge samen. Dus ‘small social talk’ en ‘popie jopies’ moeten we echt niet hebben. Betrokken bij GA en echt verstand van zaken met een soepele vasthoudende attitude.

Proeflezer Daniël meldt: “Deze zinsnede is incorrect: Teuge wordt overeind gehouden door vier gemeenten. Het zijn namelijk de gebruikers die met landingsgelden de luchthaven al vijf jaar op rij op een 0-niveau houden.”

Proeflezer Jaap meldt: “Het is een dwanggedachte dat alle voorzieningen altijd tenminste selfsupporting moeten zijn (openbaar vervoer en de zorg, om maar wat te noemen), en zich zelf moeten kunnen bedruipen, en het liefst nog winst maken. Dat geldt ook voor kleine vliegveldjes: ze voorzien in verschillende behoeften, houd ze in stand!”