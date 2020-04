KLM komt met vluchtstatus checker voor corona

KLM heeft een vluchtstatus checker ontwikkeld om live alle beschikbare vluchten van en naar Amsterdam te bekijken.

Checker

In een brief aan frequent flyers schrijft CEO Pieter Elbers dat er nog steeds veel mensen zijn die moeten reizen. Hij wil dan ook dat KLM zoveel mogelijk blijft vliegen. “Momenteel vliegen we volgens een tijdelijk beperkt netwerk, waarmee we 25 intercontinentale en 32 Europese bestemmingen aanbieden. Om toch zekerheid te bieden in onzekere tijden, hebben we een vluchtstatus checker ontwikkeld”, zegt Elbers.

Verandering

Ook is Elbers van mening dat de crisis voor een positieve verandering in de luchtvaart kan zorgen. “Ik zie innovatie op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne aan boord, maar ook bij screeningprocessen op luchthavens en het herdefiniëren van persoonlijke ruimte. Deze ontwikkelingen zullen we snel als de nieuwe norm gaan beschouwen. Samen met onze klanten, autoriteiten, luchthavens en partners werken we hard om een verbeterde KLM-ervaring te creëren. KLM zal sterker uit deze crisis komen: doelgericht, maatschappelijk verantwoord en duurzaam”, aldus Pieter Elbers.