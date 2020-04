Luchthavenbesluit Gilze Rijen: F-16 wijken uit naar vliegbasis De Peel

De staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft na bezwaren van omwonenden, haar plannen voor de vliegbasis Gilze-Rijen aangepast. Dit voornemen werd al bekend na haar bezoeken aan bewoners in de omgeving van de vliegbasis. In een brief aan de Tweede Kamer is dit nu verder toegelicht.

Reserveveld

Op dit moment heeft Gilze Rijen nog de functie van ‘reserveveld’ voor F-16’s. Als de baan van Leeuwarden of Volkel in onderhoud is, kunnen de toestellen tijdelijk vanaf een ander vliegveld opereren. Omdat dit ook een extra geluidsbelasting oplevert, wilden de omwonenden dat de reserveveldfunctie van Gilze Rijen zou verdwijnen. Defensie heeft als oplossing bedacht dat op termijn de vliegbasis De Peel deze reservefunctie kan overnemen.

Chinook, Cougar en Apache helikopters op de vliegbasis Gilze Rijen © Leonard van den Broek

Geluid

Verder klagen veel omwonenden over de ‘rattle noise’, trillingen die ontstaan door het klapperende geluid van de Chinook helikopters. In de Kamerbrief staat hier niets over geschreven. Wel wordt de ‘returnveldfunctie’ van Gilze Rijen gehalveerd. Op dit moment heeft Nederland vier Chinooks en acht AH-64D Apache gevechtshelikopters in Amerika gestationeerd voor opleidings- en trainingsdoeleinden. Als die helikopters zouden moeten terugkeren, zullen ze hier in Nederland hun trainingsvluchten moeten maken. Door de ‘returnveldfunctie’ te halveren, wordt de geluidscontour ook minder. Ook de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, dat met een aantal historische vliegtuigen vanaf Gilze vliegt, mag minder vluchten maken.

Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op Gilze Rijen © Leonard van den Broek

Luchthavenbesluit

Volgens de nieuwe Luchtvaartwet uit 2008, moeten alle vliegvelden een nieuw ‘luchthavenbesluit’ krijgen. In een luchthavenbesluit staan de regels en grenswaarden waaraan een luchthaven zich moet houden. Oorspronkelijk moest er voor alle luchthavens binnen vijf jaar een nieuw luchthavenbesluit klaar zijn. Door verschillende redenen is deze termijn een paar keer opgeschoven. De nieuwe uiterste datum voor Gilze Rijen was gezet op 31 oktober 2021. Door onder meer de stikstofproblematiek en corona-maatregelen kan deze termijn al niet meer gehaald worden.

Tegelijkertijd

Voor Woensdrecht, Gilze Rijen en De Peel zouden eigenlijk de luchthavenbesluiten tegelijkertijd en vóór 31 oktober 2021 worden voorbereid. Defensie wil nu eerst het luchthavenbesluit voor De Peel aan de beurt laten komen, zodat deze basis als F-16 reserveveld kan worden aangewezen. Vervolgens komt het besluit voor Gilze Rijen aan bod.