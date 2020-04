Nederlands bedrijf ontmantelt 12 jaar oude A319

Het Nederlandse bedrijf APOC Aviation heeft een A319-111 gekocht van SMBC Aviation Capital om te ontmantelen. MSN3380 vloog voorheen voor Iberia en is het vierde toestel uit de A320-familie dat door APOC wordt ontmanteld.

Aanschaf

Het toestel is nog vrij jong: in 2008 zag het het levenslicht. Jasper van den Boogaard, vicepresident Airframe Acquisition & Trading bij APOC: “We willen onze voorraad hoogwaardige onderdelen voor vliegtuigen van de A320-familie opbouwen. Dit is een relatief jong vliegtuig, vervaardigd in 2008, en we hebben het toestel voor een goede prijs kunnen kopen. Onze airline klanten zullen de eerste zijn in de rij voor dit uitstekend bruikbare materiaal.”

A319

Eind maart verwierf het bedrijf ook al twee A319’s: MSN1758 en 1790. Beide werden ingezet door Air Macau en worden uit elkaar gehaald in Marana, Arizona. Daarna worden de onderdelen geïnspecteerd en hersteld om vervolgens op te nemen in de voorraad. De A319 van Iberia ondergaat hetzelfde lot, maar wordt in Wales uit elkaar gehaald zodra de corona-maatregelen versoepeld zijn.