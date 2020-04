Bye bye rood-wit, 46 jaar (!) Martinair Vliegschool | Column Goof

Gisteren was ik aanwezig bij een heuglijk maar ietwat treurig jubileum: voor het laatst in 46 jaar draaiden de bekende rood-witte trainers van Martinair Vliegschool hun thuisrondjes boven het poldervliegveld dat momenteel zo vaak in het nieuws is.

Na de fly by vertrokken de toestellen naar Eelde, waar ze opgenomen gaan worden in de vloot van de KLM-Flight Academy. Uiteindelijk zullen ze blauw worden.

Hoewel: directeur Bart de Vries meldde in zijn korte maar knappe uit de losse-pols-speech voor de mensen van EHLE dat het Martinair-rood niet helemaal gaat verdwijnen. Hij wil in allerlei aspecten de dubbele heritage van de twee opleidingen blijven accentueren.

Martinair Vliegschool! Ik heb vaak stukjes geschreven over dit illustere bedrijf in de laatste dertig jaar. Over verse solisten, nieuwe directeuren en nieuwe vliegtuigen.

Heel memorabel: ik was er bij toen oprichter Martin Schröder, wijlen Prins Friso en wijlen Hein Jonkers vier splinternieuwe TB’s bij Socata in het Zuid-Franse Tarbes gingen ophalen. In 2005, of zo.

Ik bleef in de buurt van de grote man, want daar leek mij het meest interessante quote te halen. Niet heel moeilijk, want hij bleef met zijn jas aan op een omgekeerd kratje in de koude montagehal zitten. Zeker twee keer kwam een meisje vragen of Monsieur Skreudèr boven in het kantoor niet wat champagne wilde komen nippen, of zalmtoastjes eten. Hij weigerde tot twee keer toe.

Hij keerde zich naar mij, en zei met een sluwe blik: “Ze willen me hier niet hebben. Maar zelfs als ik een DC-10 uit de VS ga halen, ga ik in de hangar op een stoeltje eronder zitten, en kijk waar ze het meest zenuwachtig mee bezig zijn. Met die informatie heb ik later vaak mijn voordeel kunnen doen.”

Additional facts

De Franse TB’s hebben het altijd goed gedaan. Afgezien van de prestaties kijk ìk altijd naar de marketing en vormgeving. Met name wat betreft het interieur zien een Cessna, een Piper of een Cirrus eruit of ze een tandarts op zondagmiddag een goed gevoel moeten geven. Soms zelfs met houtnerf en chrome trim. De TB’s van Socata zien er vanouds uit als kleine airliners. Jammer dat ze niet meer gemaakt worden.

Er werd gisteren een foto gemaakt van de drie toestellen, terwijl ze in formatie over het gebouw scheerden. Alles werd uitgebreid besproken in aanwezigheid van drie verkeersleiders. Wel kreeg ik het verzoek om me van het platform te verwijderen. Zelfs op pixelformaat zou die Catweazle op zijn stoeltje het serieuze karakter van de foto kunnen aantasten.