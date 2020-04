Platform voor uitleen luchtvaartpersoneel

Bedrijven in de luchtvaart kunnen via een nieuw tijdelijk platform personeel uitruilen. Dit initiatief zonder winstoogmerk brengt werkgevers met elkaar in contact. Het doel is collegiale in- en uitleen tussen bedrijven uit verschillende sectoren. Hierbij blijven medewerkers op de loonlijst staan van hun eigen werkgever die, tegen een onderling af te spreken tarief, tijdelijk werkzaamheden kunnen uitvoeren bij een andere werkgever.

Ontstaan

Het initiatief is opgericht door vacaturesite Luchttalent. “Het is begonnen in de Amsterdamse haven, waar we met onze andere vacaturesite ‘Watertalent’ actief zijn”, zegt Matty van den Berg, directeur van de vacaturesites. “We werden benaderd door de Amsterdamse haven om mee te denken over een systeem van collegiale uitleen. Op dit moment staat bij veel bedrijven de wereld stil. Bij andere bedrijven draait het juist op volle toeren, of zelfs meer dan dat. In de Amsterdamse haven zijn er in deze tijd van coronacrisis, zoals overal in het land, bedrijven waar de medewerkers zonder werk zitten of bedrijven waar ze het werk juist niet aan kunnen.”

Havenspot

Van den Berg: “Vanuit onze expertise hebben we in zeer korte tijd een platform opgezet waar werkgevers elkaar kunnen vinden.” Het heeft de naam havenspot gekregen en is zowel voor de havens als voor de luchthavens open gezet. De kracht van het initiatief is de sectoroverstijgende aanpak, elke werkgever kan er laagdrempelig gebruik van maken”

Schiphol

Bedrijven op Schiphol kennen hetzelfde probleem als in de haven. Bij de één is tijdelijk extra personeel nodig, terwijl bij een ander bedrijf juist minder werk is, waardoor personeel thuis zit. Mogelijkheden in een andere sector zijn dan zeer welkom. De netwerkorganisatie van bedrijven op Schiphol, Luchtvaart Comunity Schiphol (LCS) ondersteunt het initiatief dan ook van harte.

Mooie kans

“De luchtvaartsector is zwaar geraakt door de effecten van de coronacrisis en wij zien dat bedrijven genoodzaakt zijn om af te schalen in (tijdelijk) personeel” zegt Francien David, directeur van LCS. “Havenspot is een mooie kans om werkenden tijdelijk werk te kunnen bieden in die sectoren waar de vraag is.”

Onderling

Het voordeel is dat wanneer de markt weer aantrekt, de werknemers de werkzaamheden weer kunnen hervatten bij hun eigen werkgever zonder dat er ontslagen vallen of gebruik gemaakt hoeft te worden van regelingen van de overheid. Na aanmelding en inventarisatie van de vraag, worden bedrijven met elkaar contact gebracht. Onderling maken ze verdere afspraken.