Restauratie Nederlandse Starfighter als monument Koude Oorlog

Op de vliegbasis Volkel werkt sinds 2015 een groep vrijwilligers aan de restauratie van een oude Lockheed F-104G Starfighter. ‘Historische Vliegtuigen Volkel’ (HVV) is samen met de ‘Dutch Starfighter Foundation’ (DSF) betrokken bij dit project. Up in the Sky sprak met één van de bestuursleden van de DSF, Michael de Boer.

Poortwachter

De Boer: “De HVV is in 2004 opgericht, maar bestaat al meer dan twintig jaar. De HVV is voortgekomen uit restauratieprojecten van een F-84 Thunderstreak en F-104 Starfighter. Deze toestellen werden gerestaureerd tot ‘poortwachter’ op de vliegbasis Volkel.” De groep bestaat uit vrijwilligers, meest (ex-)luchtmachters, en is verbonden aan de traditiekamer van de vliegbasis Volkel. Langzamerhand ontstond ook het plan om een Starfighter terug te brengen naar ‘operationele status’, zoveel mogelijk werkend dus, liefst zelfs met motor.

F-84F Thunderstreak, F-104G Starfighter en F-16 als ‘poortwachter’ op de vliegbasis Volkel © Michael de Boer

Vrijwilligers van de HVV bezig met restauratiewerkzaamheden © HVV Historische Vliegtuigen Volkel

Restauratie

De afgelopen jaren waren verschillende F-104’s kandidaat hiervoor. Vaak bleek de technische en onderhouds-staat toch niet goed genoeg. In 2012 werd de D-8114 verkregen, in ruil voor een andere Starfighter. De D-8114 heeft jarenlang dienst gedaan als instructie-object bij de TU Delft. In 2008 werd het toestel overgebracht naar het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg. Na een uitgebreide onderhoudsinspectie is de HVV begonnen met de restauratie van de D-8114. De afgelopen jaren zijn de ambities steeds verder naar boven bijgesteld. Toen het toestel naar Volkel kwam, was er geen motor beschikbaar. Inmiddels zijn kabelbomen en het hydraulisch systeem gerepareerd en is het vliegtuig steeds meer in ‘werkende’ staat.

Vrijwilligers van de HVV aan het werk aan de D-8114 © HVV Historische Vliegtuigen Volkel

Straalmotor

“We waren al jaren op zoek naar een bruikbare J79 straalmotor voor de Starfighter. Begin vorig jaar gebeurde het onvoorstelbare: we kregen een motor aangeboden, door een bedrijf uit Canada! Het bleek te gaan om een nog ongebruikte ex-Nederlandse motor. Deze motor wordt nu volledig gereviseerd in Canada en komt dan naar Volkel.” Een Starfighter met draaiende motor die kan taxiën, is een droom die nu langzaam dichterbij komt. “Het motorgeluid van de Starfighter roept bij veel liefhebbers bijzondere herinneringen op. Een huilende en rokende J79 van een Starfighter is echt iets unieks. Het zou fantastisch zijn om dat weer voor elkaar te krijgen.”

Lockheed F-104G Starfighter D-8114 © HVV – Theo van den Boomen

Ambities

Groeiende ambities brengen ook groeiende kosten met zich mee. Dat was de voornaamste reden om de Dutch Starfighter Foundation (DSF) op te richten. Waar de HVV sterk verbonden is met de vliegbasis Volkel en de Koninklijke Luchtmacht, is de DSF een burgerstichting. “Daardoor kan de DSF aan fondsenwerving doen. De missie van de DSF is om de HVV financieel en anderszins te ondersteunen bij de restauratie en het in stand houden van een (vliegwaardige) F-104.” Want vliegen met een Starfighter, dat zouden ze allerliefste willen.

Vrijwilliger van de HVV werkt aan een van de kabelbomen © HVV Historische Vliegtuigen Volkel

Vliegen

Om technische redenen zal het moeilijk worden om met de D-8114 te gaan vliegen. “Voordat het vliegtuig naar Volkel kwam, zijn een aantal kabelbomen doorgeknipt. Bij de restauratie is dat allemaal gerepareerd, dat was echt een helse klus. Maar vliegen met een vliegtuig met gerepareerde kabelbomen mag eigenlijk niet. We zouden alle kabelbomen kunnen vervangen, maar dat kost veel tijd en veel geld.” DSF heeft nu haar zinnen gezet op de aankoop van een tweede Starfighter. “In Amerika staat een tweezits TF-104G te koop. Deze is vliegwaardig, én heeft ooit in Nederland gevlogen bij de luchtmacht, als D-5810. We hopen nu voldoende fondsen bijeen te brengen om de D-5810 te kunnen aankopen.”

Starfighter D-8114 in de HVV hangaar op de vliegbasis Volkel @ Michael de Boer

Prijskaartje

Het prijskaartje van deze TF-104G is niet gering: 350.000 US dollar. Een flink bedrag, maar volgens De Boer is het zeker haalbaar: “Een vliegende 104, als herinnering en eerbetoon aan alle vliegers die tijdens de Koude Oorlog zijn omgekomen, dat zou toch geweldig zijn!”