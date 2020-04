Het mooiste vliegtuig van de wereld | Column Goof

Het mooiste vliegtuig ter wereld stopt drie à vier keer per dag voor mijn neus, bij de Avgas-pomp.

Helaas: u weet niet wat het is. Waarschijnlijk ziet u het type voor het eerst.

Kijk dan nog eens goed: deze prachtige Skywagon uit de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft geen neuswiel, maar een klein Albert Heijn-kar-achtig wieletje aan de achterkant.

Gevolg: de motor hoeft geen neuswiel door de lucht te sleuren. Dat scheelt al gauw een knoop of tien kruissnelheid, en liters benzine per uur.

Met z’n wijdgespreide onderstel kan die Skywagon bovendien gewoon op elk grasbaantje landen. Ja zelfs in een geitenweitje of in een droge rivierbedding, als het moet.

Ook in dichtbevolkt West-Europa is dat nog steeds een voordeel. In plaats van vijfhonderd betonbanen heeft deze Cessna de keuze uit pakweg vijfduízend (zweefvlieg-)grasbaantjes, van Spatzenkirchen tot Eglise des Moineaux.

Ja, het is echt een vliegtuig uit een film met Harrison Ford, deze C-180. Een bushplane van nature. Stoer, zonder ervoor gestudeerd te hebben. Het mooiste en fijnste vliegtuig van de wereld.

Trouwens: don’t take my word for it. De piloot die er telkens uit stapt om te tanken grijnst altijd van oor tot oor.

Goof Bakker

Additional facts

Een staartwiel heeft nog een voordeel: er kan een beul van een motor gemonteerd worden. Want een grote motor vraagt om een grote propeller. Omdat deze Cessna ‘achterover hangt’ kan er een enorme schroef voor geschroefd worden. Prop-clearance heet dat in jargon.

De naam alleen al: Skywagon! Wiki zegt: A wagon is a heavy four-wheeled vehicle pulled by draught animals used for transporting goods, commodities. Vorm volgt functie.

En iemand die er verstand van heeft weet ook nog eens dat neuswielen doorgaans met vier boutjes aan het brandschot geschroefd zitten, vèr van de dragende delen van het vliegtuig. Een inferieure constructie, die bij een onhandige landing vaak meteen voor forse schade zorgt. Maar niettemin gemeengoed is.

Een neuswiel kan ook nog eens levensgevaarlijk zijn. Eén molshoop bij een noodlanding in onbekend terrein je gaat op je kop. ‘Knak!’, zegt het nekje.

Proeflezer Jaap stelt dat het misschien een praktisch toestel is, maar niet mooi. Hij vindt het een bolle, saaie kist.

Een neuswiel is eigenlijk gekkenwerk, als je erbij nadenkt. Je vraagt je af wie ooit op dat domme idee gekomen is. Alleen een verkeersvliegtuig, dat is iets anders. Anders moeten de pax met hun rolkoffertjes de berg op, of de berg af. Dat zou slapstick worden.