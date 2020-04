Europese landen verdeeld over het toestaan van passagiersvluchten

De Coronacrisis zorgt al enige tijd voor verdeeldheid tussen Europese landen en met name binnen de Europese Unie. Waar voorheen burgers met het Schengen-verdrag in de hand vrij konden reizen, sluiten nu veel Europese landen de grenzen om hun inwoners te beschermen tegen Corona besmettingen van buitenaf. Ook de binnenlandse maatregelen die genomen worden verschillen sterk per land. Om nog maar te zwijgen over hoe moeizaam er een EU-akkoord kwam over financiële hulp aan zwaar getroffen lidstaten.

Restricties

Dit is ook terug te zien in hoe er per land wordt omgegaan met het toestaan van commerciële passagiersvluchten. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de maatregelen per land van elkaar verschillen, uitgaande van de situatie op 20 april. Waar sommige landen (Bosnië-Herzegovina en Montenegro) het vliegverkeer voor passagiersvluchten volledig hebben stilgelegd, zie je dat het in andere landen op verschillende manieren mogelijk blijft passagiersvluchten uit te voeren. In elk land zijn de restricties verschillend, maar er zijn vijf hoofdlijnen te ontdekken. Op basis van deze hoofdlijnen is het overzicht gemaakt.

Data afkomstig van Eurocontrol, 20 april 2020

Hoop

De hoop is natuurlijk dat de maatregelen voldoende effect hebben om snel meer passagiersvluchten toe te staan. De huidige verdeeldheid maakt het voor luchtvaartmaatschappijen lastig om beleid te maken over naar welke bestemming ze (weer) kunnen gaan vliegen. Het is hierdoor ook moeilijk voor economen en analisten om te voorspellen in welk tempo de luchtvaartsector weer gaat groeien en hoe lang het duurt om terug te komen naar het niveau van voor de crisis.

Verwarring

Verwarring met betrekking tot politiek beleid heeft in de beginfase van de crisis tot grote onduidelijkheid en onnodig hoge kosten bij luchtvaartmaatschappijen geleid. Sommige transfer passagiers hoorden tijdens hun overstap dat ze niet meer door mochten vliegen naar hun eindbestemming en strandden dus op de transfer hub. Er zijn zelfs vliegtuigen teruggekeerd uit de lucht, omdat tijdens de vlucht duidelijk werd dat het vliegtuig geen toestemming zou krijgen om te landen op de geplande bestemming. Zo is op 20 maart de vlucht KL871 van Amsterdam naar Delhi ten oosten van Oekraïne teruggekeerd naar Amsterdam, omdat er niet geland mocht worden in Delhi. Hopelijk kan er geleerd worden van deze chaotische beginfase om onnodige schade voor de luchtvaart en de passagiers in de toekomst te voorkomen. Echter, gelet op de huidige situatie valt dat nog te bezien.