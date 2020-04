Onderzoek: 200 vliegtuigen per jaar extra uitgefaseerd komende jaren

De grote zakenbank UBS schat op basis van eigen onderzoek dat door de Corona-crisis dat het vliegverkeer de komende acht jaar minder groeit dan eerst gedacht. Er zullen zo’n 200 extra vliegtuigen per jaar de vloot van maatschappijen verlaten. UBS schreef er een rapport over voor zakelijke klanten. Up in the Sky zag het in.

Minder toestellen

Pre-COVID-19-crisis was de schatting dat het vliegverkeer wereldwijd met 5,1 procent per jaar zou groeien. UBS schat nu dat dat niet meer dan 4,6 procent gemiddeld per jaar wordt tot 2028. Die mindere groei zorgt ervoor dat er minder toestellen nodig zijn.

Single aisle

Het zijn volgens de zakenbank vooral de single aisle-toestellen die minder nodig zijn. De trein is namelijk in opkomst, meer mensen zullen overstappen op deze duurzamere manier van vervoer. Ook zijn vele mensen door d crisis gewend aan videobellen, waardoor er vaker een afweging zal worden gemaakt of ‘naar een meeting vliegen’ nog wel nodig is.

Oudere toestellen

Er zijn 12 procent minder narrowbody’s nodig, denkt de bank. Met name de oudere toestellen zullen de verschillende vloten verlaten. Dit komt door de hoge kosten die die toestellen met zich meebrengen aan onderhoud en brandstof. Maar ook door de invoering van Corsia in 2021. “Het Corsia emissie schema zorgt ervoor dat hoe minder een maatschappij uitstoot, hoe lager de rekening zal zijn”, aldus het rapport. Het ligt dus extra voor de hand om meer vervuilende toestellen in de ban te doen.

CO2

Als de maatschappijen 200 toestellen van de 737NG en A320ceo uitfaseren scheelt dat op jaarbasis 2,85 miljoen ton CO2. De vervangers van die toestellen hebben 15 tot 20 procent minder uitstoot en 10 tot 5 procent meer stoelen aan boord.

Onderhoud

Het uitfaseren zal druk leggen op de aftermarket verkopers. Er zal een overvloed komen aan tweedehands onderdelen. Ook hebben nieuwe toestellen minder onderhoud nodig, waardoor onderhoudsbedrijven het moeilijk(er) zullen krijgen.