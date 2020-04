Overstappers tellen dubbel in de cijfers

Mooie cijfers voor Schiphol en KLM in 2019: zo’n 25 miljoen overstappers. Alleen zijn het er in werkelijkheid de helft. Dat is overigens geen geheim; wereldwijd is afgesproken overstappers zo te boekhouden.

Bewegingen

Een woordvoerder van Schiphol bevestigt tegenover Up in the Sky dat ook Schiphol op die manier telt. “Het klopt, we tellen ‘passagiersbewegingen’, dat is een optelsom van wat binnenkomt en weggaat”, aldus de woordvoerder.

24 uur

De definitie is dat een passagier als transferpassagier wordt geteld als hij binnen 24 uur weer vertrekt op een ander vluchtnummer. Bij vertrek met hetzelfde vluchtnummer is het een transit-passagier. In dat geval is het één passagiersbeweging. Daarvan had Schiphol er afgelopen jaar 27 duizend. Een passagier met een overstap van meer dan 24 uur is een aankomende en vertrekkende passagier.

Daadwerkelijk

Het aantal transferpassagiers op Schiphol in 2019 bedroeg volgens het jaarverslag 25,8 miljoen. Dat getal slaat dus op het aantal passagiersbewegingen en zijn in werkelijkheid 12,9 miljoen personen. Dat maakt dat het aantal reizigers op Schiphol in 2019 gemeten naar aantal daadwerkelijke personen 58,8 miljoen was.

22 procent

Het aandeel transferpassagiers ligt volgens de telling naar aantallen personen op 21,9 procent. Aanzienlijk lager dan de 36,1 procent waar het jaarverslag vanuit gaat als gekeken wordt naar het aantal passagiersbewegingen. Het cijfer in het jaarverslag geeft goed het aandeel op het aantal gebruikte vliegtuigstoelen weer.

Rij richting een transferdesk in 2018

KLM

Het overgrote deel van die overstappers was een overstapper gerelateerd aan KLM. Schiphol wil geen cijfers per maatschappij geven. KLM zegt er in een presentatie aan de Tweede Kamer wel iets over. In 2018 was 98,4 procent van de overstappers op Schiphol voor KLM en partners.

Partners

KLM en partners betekent niet altijd Skyteam overstappers. KLM heeft ook overeenkomsten met andere maatschappijen. “Daarnaast zie je ook overstapverkeer tussen luchtvaartmaatschappijen binnen een alliantie als oneworld en Star Alliance”, aldus de Schiphol-woordvoerder. Even doorgerekend waren er 206 duizend niet-KLM overstappers. Of dus 412 duizend volgens de officiële tellingen in passagiersbewegingen.

Europa vs Long-haul

Up in the Sky vroeg ook naar de verhoudingen overstappers tussen long- en medium-haul. Een kwart van de overstappers gaat van Europa naar Europa. Dan is er 10 procent die van de ene naar de andere intercontinele vlucht overstapt. De andere 65 procent stapt van een Europese naar een intercontinentale vlucht (of andersom) over.

Maatschappijen

Tenslotte de aantallen per maatschappij die Schiphol publiceert. Dat zijn het aantal personen op de vluchten van de desbetreffende maatschappij. Een passagier die bijvoorbeeld vanuit Brussel met KLM komt en overstapt op een Delta-vlucht naar JFK, is in de cijfers dus twee passagiers. Eén voor KLM en één voor Delta. Als de reiziger dezelfde route terug neemt, dan heeft Schiphol dus vier passagiers geteld in de boekhouding.