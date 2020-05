KLM piloten: salaris niks te maken met steunpakket

De piloten van KLM zijn niet voornemens bij voorbaat een loonoffer te doen. Dat zegt de vakbondsleider Willem Schmid tegenover NRC. Discussie rond het loon van piloten, heeft niks te maken met het steunpakket voor KLM, vindt hij.

Schmid zegt stappen te willen zetten om KLM door de crisis heen te helpen. “Ik wil niet alleen spreken over loon, er zijn veel andere maatregelen mogelijk om de kosten voor KLM omlaag te brengen”, aldus de voorman tegenover NRC. Hij denkt dan aan pensioen, collectieve deeltijd, de regeling voor werk- en rusttijd.

Tussen de regels door lijkt pilotenvakbond VNV er weinig voor te voelen loon in te leveren. Als het al gebeurt dan moeten de andere beroepsgroepen binnen KLM dat ook doen. “Het hele personeel zal stappen moeten zetten, dat kunnen niet alleen de piloten zijn”, zegt de voorzitter tegen de krant.

De piloten vinden dat ze een -internationaal gezien- marktconforme vergoeding krijgen. Dat Lufthansa piloten hebben aangeboden tijdelijk met bijna de helft minder salaris genoegen te nemen, kan volgens de vakbondsleider niet vergeleken worden. Schmidt: “Je moet dat per land bekijken. De arbeidsvoorwaarden verschillen enorm, de context van de staatssteun is anders. Als vliegers handelen we hier net zoals bij een motorstoring: we zetten de feiten op een rij, kijken wat nodig is om het probleem op te lossen en handelen daarnaar.”

Wat een piloot verdient, is een goed bewaard geheim; niemand wil daar een uitspraak over doen. Vorige week bracht De Telegraaf dat KLM per piloot zo’n twintig duizend euro per maand kwijt is. Dat komt grofweg overeen met onze berekeningen van enkele jaren geleden.

In een intern schrijven, in handen van Up in the Sky, stelt de vakbond dat ze cijfers in het Telegraaf-artikel zien waar ze zich niet in herkennen. Op vragen van Up hierover, komt geen antwoord van VNV.

Schmidt in NRC: “Onze beroepsgroep is in trek bij de media, soms vanwege het inkomen. Wij zijn professionals en worden daarnaar betaald. Omwille van de beeldvorming zomaar stappen zetten is van de gekke.”

Minister Hoekstra van financiën zei in de Kamer tijdens een debat over steun aan KLM dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Onder andere de piloten werden daarbij expliciet genoemd als de sterkste schouders. Van alle salarissen voor de ruim 30.000 medewerkers die KLM betaalt gaat zo’n dertig procent naar de 3.200 piloten, zo rekende Up in Sky een aantal jaar geleden uit. Momenteel betaalt de staat 90 procent van al die salarissen.