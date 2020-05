Air France-KLM tekent voor 7 miljard

De Air France-KLM Groep heeft woensdag haar handtekening gezet onder het Franse financieringsplan van 7 miljard euro.

Financiering Air France

Het financieringsplan bestaat uit twee leningen en is bedoeld voor zowel de holding Air France-KLM als Air France en dochterbedrijven zelf. Het bedrag van de lening voor Air France is 4 miljard euro en wordt verstrekt door een vereniging van 9 banken. Daarbij stelt de Franse overheid zich voor 90 procent garant. Het is de bedoeling dat de lening binnen 12 maanden wordt terugbetaald, al kan de holding deze loopduur met een of twee jaar verlengen. De rente is gelijk aan EURIBOR (momenteel 0) plus 0.75% in het eerste jaar. Deze extra marge loopt op naarmate de loopduur van de lening wordt verlengd. Air France en de holding moeten bovendien 75 procent van nieuw opgehaalde financiering gebruiken om de lening af te betalen, enkele uitzonderingen daar gelaten. Tot slot is nog van belang dat het gehele bedrag gelijk moet worden terugbetaald indien er verandering plaatsvindt in het bestuur over Air France-KLM of Air France.

Financiering AF-KLM

Ook de holding Air France-KLM krijgt een lening. Het gaat hierbij om een lening van 3 miljard euro die verstrekt wordt door de Franse staat als aandeelhouder in het bedrijf. Het is de bedoeling dat de lening in vier jaar wordt terugbetaald, waarbij de maatschappijen dit tweemaal met een jaar kunnen verlengen. De rente over de lening is wederom gelijk aan EURIBOR, maar nu met een extra marge van 7 procent voor de eerste vier jaren. Ook dit bedrag wordt verhoogd als de loopduur van de lening wordt verlengd. Bovendien moet ook deze lening vervroegd worden terugbetaald in geval van bepaalde gebeurtenissen, zoals de overname van AF-KLM.

Air France-KLM heeft aangekondigd geen dividend uit te keren totdat deze twee leningen volledig zijn terugbetaald. Met de Nederlandse overheid wordt nog onderhandeld over steun aan KLM. De hoogte hiervan zal 2 tot 4 miljard euro zijn. Eerder werd de staatssteunregeling aan Air France al goedgekeurd door de Europese Commissie: