De mooiste airliner ooit? De Boeing 707 van John Travolta! | Column Goof

Precies vandaag, maar dan een tijdje terug, was ik weer eens in de Luchtvaarthobbyshop, in Aalsmeerderbrug. Daar hebben ze altijd fijne vliegtuigmodellen, man!

Deze keer hadden ze er eentje van de mooiste airliner ooit. De Boeing 707. En dan ook nog eens in die prachtige beschildering van Lufthansa.

De àllermooiste livery is de Qantas Boeing-707.

Dat vind ik niet alleen, dat vindt ook John Travolta. Want die heeft er eentje in zijn tuin staan. In Ocala, in de USA. Die vliegt nog echt ook. Soms zet John een pet op en gaat er mee vliegen.

Ik weet vrijwel zeker dat Hergé het ook een beauty vindt. Want die heeft de Qantas-707 vereeuwigd in het onnavolgbaar mooie Kuifje-boek ‘Vlucht 714’.

Nu we het toch over Kuifje hebben: de vliegtuigen in die boeken zijn griezelig accuraat weergegeven. Van de mitraillerende Mosquito’s in ‘Het Zwarte Goud’ tot de Syldavische Bonanza in ‘De Zaak Zonnebloem’.

Slechts één vliegtuig van Kuifje is een volledig verzinsel: de supersone businessjet ‘Carreidas 160’ uit het laatste album. Dat vliegtuig werd op de tekentafel gezet in 1966.

Maar zo geniaal bedacht dat de mannen van supersone Aerion, die pas in 2025 moet gaan vliegen, ‘m in het echt hebben nagebouwd.

Goof Bakker

Proeflezer Giel zegt: Mijn favoriet, combinatie vliegtuig + livery, is de 757 van American Airlines. De chrome versie. De staart van de moderne AA livery vind ik ook schitterend. De 757 vind ik denk ik ook het mooiste moderne passagiersvliegtuig. Dat lange strakke heeft wel iets. Net als dat ik de A321neo nu ook erg mooi vind. Velen prijzen de 747, maar die is veel te rommelig qua uiterlijk.

Proeflezer Erik zegt: let op de achtergrond van het plaatje uit Kuifje. Geen DC-8 zoals Goof Bakker al eens eerder zei, maar een Convair Coronado!

Proeflezer Joost meldt: de excentrieke miljardair Lazlo Carreidas uit Vlucht 714 is een karikatuur van Marcel Dassault.

Proeflezer Leo: nou, op die mooiste airliner ooit is nogal wat af te dingen. De latere Constellations (Super en Starliner) waren werken van ongekende schoonheid maar de winnaar is toch echt de Airspeed Ambassador. Die had Hergé moeiteloos tot privévliegtuig van Bianca Castafiore kunnen bevorderen…

Proeflezer Jaap is de draad kwijt: in een vorige column was de Skywagon je absolute favoriet, daar kon verder niets aan tippen. En nu is het weer de 707. Ben benieuwd welke kist morgen uitverkoren wordt. De allermooiste airliner is en blijft echter de Superconnie! En wel in de oude KLM livery.

Foto: Goof Bakker