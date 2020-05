‘Reizigers VK moeten twee weken in quarantaine’

Reizigers naar het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf het einde van deze maand waarschijnlijk na aankomst twee weken in zelfisolatie doorbrengen. Met de maatregelen moet een zogeheten tweede golf aan besmettingen worden voorkomen.

Isolatie

Naast reizigers moeten ook Britten die vanuit het buitenland terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk eerst twee weken in quarantaine verblijven, zo zou de Britse regering aan luchtvaartmaatschappijen hebben laten weten. Britse media verwachten dat premier Boris Johnson de nieuwe maatregelen, die vanaf eind mei in moeten gaan, zondag bekend zal maken. Mensen die Groot-Brittannië binnenkomen moeten bij aankomst een formulier invullen en daarin een adres opgeven waar ze zich twee weken zullen afzonderen. Een uitzondering zou gelden voor mensen die vanuit Ierland, de Kanaaleilanden of het Isle of Man aankomen. Ook zouden de maatregelen niet gelden voor vrachtwagenchauffeurs die het land in komen om goederen te brengen.

Maatschappijen

Over de maatregelen wordt in het VK al enkele weken gespeculeerd. De Britse luchtvaartsector waarschuwde eind april dat dergelijke maatregelen een ‘verwoestend effect’ zouden hebben op de sector zelf en de rest van de Britse economie. Airlines UK schreef dat het voorstel effectief een eind zou maken aan internationaal reizen van en naar het VK. Bovendien vraagt men zich af hoeveel nut de maatregelen nog zouden hebben, nu het land volgens premier Johnson over de piek van de coronacrisis heen is.

Kritiek

De grenzen van het Verenigd Koninkrijk zijn al sinds eind maart gesloten voor niet-Britten, tenzij ze dringende redenen hebben om het land binnen te komen. De Britse regering kreeg de afgelopen weken echter veel kritiek op het feit dat reizigers zonder extra maatregelen, zoals een temperatuurcheck of verplichte zelfisolatie, het land in mochten komen terwijl er inmiddels ruim 30.000 mensen in het land aan het coronavirus zijn overleden. In Groot-Brittannië zijn momenteel 211.000 mensen met het virus besmet, waarmee het land na Italië en Spanje het hoogste aantal besmettingen in Europa kent.