SkyWest maakt winst ondanks coronacrisis

De Amerikaanse regionale maatschappij SkyWest heeft in het eerste kwartaal van 2020, ondanks de verminderde vraag naar vliegreizen, winst gemaakt.

Grootste

SkyWest is, met in totaal meer dan 500 vliegtuigen in haar vloot, een van de grootste maatschappijen ter wereld. De maatschappij heeft echter maar een handjevol vliegtuigen in haar eigen kleurenschema. Dit is omdat SkyWest vluchten uitvoert in opdracht van andere maatschappijen. De maatschappij vliegt voor onder andere Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines en United Airlines.

Winst

Dat SkyWest winst heeft gemaakt in het eerste kwartaal van 2020 heeft twee primaire redenen. Ten eerste werd in de Verenigde Staten langer ‘normaal’ doorgevlogen dan in Azië of in Europa, waardoor de maatschappij nog maar relatief kort last heeft van het coronavirus. Een andere reden is het feit dat SkyWest enkel regionale vliegtuigen heeft. Veel Amerikaanse maatschappijen hebben de toestellen van SkyWest ingezet op routes die normaliter door een groter vliegtuig gevlogen zouden worden waardoor SkyWest nog relatief veel vliegt.

Schaal

De reden dat de meeste Amerikaanse maatschappijen geen eigen regionale vliegtuigen hebben is omdat dat een stuk duurder zou zijn dan het inhuren van SkyWest. Door de schaal waarop SkyWest opereert kan het bedrijf voordelig onderhoud uitvoeren, bemanningen trainen en vliegtuigen inkopen. Wat ook meespeelt is dat personeelsleden van regionale maatschappijen als SkyWest meestal slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan personeel dat in dienst is bij de grote, bekende maatschappijen.

Vloot

De vloot van SkyWest bestaat uit Bombardier CRJ100’s, CRJ200’s, CRJ700’s, CRJ900’s en Embraer 175’s. De Amerikaanse maatschappij heeft nog een bestelling uitstaan voor 100 Mitsubishi M90’s, beter bekend als de Mitsubishi SpaceJet, en is daarmee de grootste klant voor het Japanse toestel.