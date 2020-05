Corendon komt met ‘coronavrije’ vakanties; passagiers worden bij Schiphol getest

Corendon biedt vanaf 26 juni ‘coronavrije’ vakanties. Dat houdt in dat reizigers vlak voor hun vakantie worden getest op het coronavirus, op een testlocatie vlakbij Schiphol.

Daarna zorgt de touroperator ervoor dat de vakantiegangers zo min mogelijk in contact komen met mogelijke besmettingsbronnen tijdens de reis naar het hotel. “Dit geldt voor de transfer naar de luchthaven, de incheck, de vlucht en de transfer naar het all-inclusive hotel. In hun hotel kunnen de gasten vervolgens onbezorgd van hun vakantie genieten zonder afstand te hoeven houden van de andere gasten. De enige voorwaarde is dat ze hun hotel niet verlaten tijdens hun verblijf omdat de veiligheid van de hotelgasten dan niet langer gegarandeerd kan worden”, zegt Corendon.

Op het Corendon City hotel in Amsterdam is een testlocatie ingericht. Honderden medewerkers van Corendon hebben zich het afgelopen weekend vrijwillig aangemeld voor een sneltest die de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19 aantoont. Ervaren medische teams voeren de tests uit en de beoordeling van de uitslag gebeurt door gekwalificeerde artsen. Als deze proef succesvol verloopt, zal iedereen vanaf woensdag 13 mei een reservering kunnen maken om deze test te ondergaan. Deze test is niet dezelfde als de test die straks wordt aangeboden aan de vakantiegangers. De antistoffentest toont aan of mensen in aanraking zijn geweest met het coronavirus en hierdoor een zekere mate van immuniteit hebben opgebouwd; de coronatest die straks aan vakantiegangers wordt aangeboden toont de aanwezigheid van het virus zelf aan.

“Vakantie waarbij je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden of mondkapjes moet dragen, is voor ons geen vakantie. Wij willen dat onze klanten zich vrij en zorgeloos kunnen bewegen tijdens hun vakantie en daar gaan we vanaf 26 juni voor zorgen. Zowel tijdens de vlucht als in het hotel, kunnen onze gasten zich net zo ontspannen en in de watten laten leggen als onder normale omstandigheden. De enige restrictie is dat gasten het resort niet kunnen verlaten omdat we dan hun veiligheid niet meer kunnen garanderen. De ervaring leert echter dat veel klanten het resort tijdens hun vakantie sowieso vaak niet verlaten omdat het alles biedt; zowel culinair als op het gebied van animatie. We gaan er daarom vanuit dat het merendeel van onze vakantiegangers dit er graag voor over heeft om weer onbezorgd vakantie te kunnen vieren”, aldus Steven van der Heijden, CEO van Corendon.