KLM en Air France zijn niet zomaar te ontvlechten – Analyse

Air France KLM uit elkaar halen, zo een groot probleem zal het toch niet zijn… Dat lees je soms. Wij denken dat het nog niet zo makkelijk is. En wel hierom.

België

Waarom zou je KLM en Air France willen scheiden? Behalve nationalisme dan. Aan beide zijden van België is wantrouwen jegens elkaar. Soms lijkt het woord ‘haat’ zelfs beter. Maar afgezien van onderhuidse gevoelens is de combinatie van Air France en KLM niet zo gek. En omdat het eigenlijk best goed werkt samen, is het ook niet zomaar uit elkaar gehaald.

Geen eenheid

Echt een eenheid zijn KLM en Air France in Europa nooit geworden. Natuurlijk vliegt er zeer regelmatig een KLM-klant met Air France en andersom. Maar dat kan met een codeshare ook wel. Beide maatschappijen hebben eigen organisaties, van een gezamenlijk hoofdkantoor is niet echt sprake. De onderhoudsorganisatie is iets meer geïntegreerd. Niet alle type toestellen worden overal onderhouden.

Dubbelingen

Voor de 787’s moet AF naar Nederland. En KLM had voor de A350’s naar Frankrijk gemoeten; makkelijk: KLM krijgt geen A350’s meer. Dus dat valt allemaal ook wel mee. Elke maatschappij heeft haar eigen toestellen en personeel, dus dat is ook goed weer te scheiden. Het Europese netwerk is ook makkelijk uit elkaar te trekken, er zijn veel dubbelingen in de routes. Tot zover geen echte problemen. Al zal het ook niet heel makkelijk zijn,

Buitenstations

Nu komen we bij het lastigere deel, de stations over de wereld: de buitenstations. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld dat we met eigen ogen hebben gezien: de destijds nieuwe bestemming Kaapstad van Air France (toen nog voor Joon). We waren door Air France uitgenodigd de hele inauguratie van de eerste vlucht mee te maken.

Launch Party Joon

Engels

Engels was de voertaal op de trip, ondanks dat bijna iedereen Frans was. Air France is traditiegetrouw groot in Afrika. Daar kan KLM mooi op meeliften. We ontmoetten de hoogste baas van Air France-KLM groep voor Afrika. Hij had zijn team meegenomen, een mix van Fransen en Nederlanders. KLM vliegt al veel langer op Kaapstad. Daar zaten dus vooral de Nederlanders. Het hoofdkantoor van AFKL Zuid-Afrika staat in Johannesburg, een ‘dikke’ Air France bestemming waar zelfs de weinige A380’s op worden (werden) ingezet. We trekken een dag met het gemixte team op.

Teampje

Wat je verwacht is een teampje van Nederlanders en een teampje Fransen, zoals we dat vaak zijn bij AFKL in Nederland en Frankrijk. Niks van dat alles, het team trekt echt samen op. Tijdens de lunch blijkt dat een Nederlands- of Franstalig onderonsje snel weer naar het Engels wordt geleid. Ze zijn immers een team. Het voelt als meer dan een afspraak om netjes over te komen, het is gewoon hoe het team met elkaar omgaat.

Deel Air-France-KLM team Zuid-Afrika

Makkelijk openen

Dát is in een notendop waar de kracht van Air France en KLM wel degelijk werkt. Air France (Joon) kon de bestemming Kaapstad heel makkelijk openen. Johannesburg is een grote markt voor Air France, maar Kaapstad is echt een ander type bestemming. En daar zit KLM dan weer, al jarenlang. Samen is de bestemming zó geopend. Als Air France het alleen had moeten doen, was het een heel ander verhaal geweest.

Gezamenlijk

Uiteraard geldt dit andersom voor een nieuwe KLM-bestemming net zo. Of dat Air France en KLM gezamenlijk optrekken zoals bijvoorbeeld met Fortaleza.

Inkomsten uit Kaapstad

Met alleen tickets vanuit het thuisland kan je geen netwerk draaiend houden. Mensen in Kaapstad moeten ook tickets kopen. Vandaar dat he inauguratiefeest in Kaapstad was en niet in Parijs. Voor het AFKL-netwerkvervoer kwam 40 procent van alle inkomsten van buiten Europa. Daar heb op al die bestemmingen een lokaal team voor nodig. Kijk naar Schiphol. Maatschappijen als Qatar, Cathay of Singapore hebben er hele teams rondlopen. En dat voor één passagiersvlucht per dag. Als je dat voor een groot deel samen kan doen, zoals AFKL, scheelt dat een slok op een borrel.

Groot succes

Kritiek op en nationalisme rond Air France-KLM kan je hebben wat je wil, of het nou gebaseerd is op feiten of gevoelens. Onmiskenbaar is dat de samenwerking onder andere op de buitenstations een groot succes is.

A340 van Joon in Kaapstad met daarachter 777 van KLM