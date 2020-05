Worden dit de Roaring Twenties voor de narrow bodies? | Column Giel Jan

Een bekende wijsheid is dat een crisis de opkomst van nieuwe trends versneld. Dit geldt zeker ook voor de luchtvaart. Door het succes van eerste de militaire vliegtuigen tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de ontwikkeling van vliegtuigen in een stroomversnelling. Voor de liefhebbers: Billy Mitchell, geestelijk vader van de United States Air Force, die de USS Alabama tot zinken brengt is cruciaal gebleken voor de groei van de luchtvaart in deze periode. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de vliegtuigbouw opnieuw een impuls. Vooral de komst van massaproductie voor vliegtuigen ging opeens erg snel. De wapenwedloop met de Soviet Unie deed overal nog een schepje bovenop.

Zal de Coronacrisis er ook voor zorgen dat een huidige sluimerende trend ineens gelanceerd gaat worden? Waarschijnlijk wel en de kans is groot dat de bouwers van narrow body vliegtuigen hier de vruchten van gaan plukken. De groeiende populariteit van narrow bodies zal een nieuwe impuls gaat krijgen door deze crisis.

Groei aantal narrow bodies bij Airbus

Gelet op de verkoopcijfers van Airbus is te zien dat ook al voor de Coronacrisis het aandeel van verkochte narrow bodies groeide ten op zichten van het aandeel wide body vliegtuigen. De onderstaande gegevens geven dit duidelijk weer. In de twee linker kolommen is te zien dat bij de klassieke Airbus modellen (CEO, 200/300, etc.) het aandeel bestelde wide bodies 25% van het totaal opmaakte. Bij de next generation modellen (NEO, 800/900/1000, etc.) is dit aandeel gedaald naar zo’n 14%.

Bron: Airbus Orders & Deliveries April 2020

Gelet op het totaal aantal bestellingen in de tabel aan de rechterkant zijn er twee zaken die relatieve groei van de narrow body ondersteunen. De eerste is dat het aantal verschillende wide body modellen dat Airbus verkoopt is gedaald van zeven naar vier. De viermotorige A380 en A340 hebben plaats moeten maken voor de tweemotorige A350 en de A300 is niet meer te verkrijgen. Aan de andere kant is het aantal narrow bodies gelijk gebleven. De van Bombardier overgenomen A220-200 en 300 vullen het gat opvullen dat het wegvallen van de A310 en A318 had veroorzaakt. De tweede is het grote aantal bestellingen voor de A321neo ten opzichte van de A321ceo. Waar er van het klassieke model er 3582 zijn besteld, staat het aantal bestellingen voor de New Engine Option met 6815 bestellingen nu al bijna op het dubbele.

Langere vluchten in narrow bodies

Het succes van de A321neo zit vooral in het grote bereik dat het nieuwe vliegtuig heeft. Vooral de nog te leveren XLR spant de kroon met een bereik van 8700 kilometer. Dit is zelfs meer dan het bereik van de eerste Boeing 747. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er langere routes vanuit kleinere bestemmingen gevlogen gaan worden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recent aangekondigde vluchten van Wizzair naar Abu Dhabi. De Hongaarse maatschappij gaat vanaf juni vanuit Budapest en Bukarest naar de hoofdstad van Verenigde Arabische Emiraten vliegen en vanaf september vanuit Sofia, Cluj-Napoca en Katowice.

Of dit soort vluchten betekenen dat point-to-point het gaat winnen van hub-and-spoke, of dat de spokes langer worden (Katowice naar Abu Dhabi is meer dan 4000 kilometer) zal afhankelijk zijn of Abu Dhabi de eindbestemming is van de passagiers. Hoe je ook noemt, de narrow body is zich met succes aan het invechten tussen de wide bodies. De afname van het aantal reizigers vanwege de Coronacrisis, in combinatie met een grotere focus op kostenbesparing en een meer flexibele inzet van de vloot, zal deze trend doen versterken. Of het point-to-point verkeer met narrow bodies zal toenemen, omdat reizigers overstappen op overbevolkte hubs gaan vermijden, is voer voor een volgend onderzoek. Voor nu is het hopen dat de Roaring Twenties ditmaal beter aflopen dan de vorige keer.